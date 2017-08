Un an après, hommage au pompier Jérémy Baier, mort dans l'incendie de Gabian

Une cérémonie d'hommage au pompier mort dans l'incendie de Gabian (Hérault), il y a un an jour pour jour, a lieu ce jeudi matin sur les lieux du drame. Hommage aussi aux trois pompiers rescapés.

Un an jour pour jour après l'incendie de Gabian, une cérémonie de commémoration est organisée ce jeudi matin sur les lieux du drame par le SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) de l'Hérault et les familles des victimes.

le 10 aout 2016, en luttant contre cet incendie, quatre pompiers se sont retrouvés pris au piège, au milieu des flammes. Tous ont été grièvement brûlés.

L'un d'eux, le caporal Jérémy Beier, a succombé à ses blessures le 21 septembre 2016. Il avait 24 ans. Une plaque gravée à son nom sera déposée sur place.

David Fontaine, 42 ans, avait été touché aux jambes. Brûlé sur 20% de la surface de son corps. Il est présent ce jeudi matin à la cérémonie avec un sentiment partagé :

"Il faut qu'on apprenne à vivre avec, mais c'est une vraie souffrance : notre vie a basculé dans l'horreur."

"Cela me rappelle l'accident, c'est très compliqué, on aurait aimé effacer ce 10 août, il faut qu'on apprenne à vivre avec cela. Il faut y être pour la mémoire de Jérémy et j'y suis pour lui. Mais c'est une vrai souffrance. On a vécu l'enfer. Nous étions insouciants le 10 août au matin et en quelques minutes, notre vie a basculé dans l'horreur. Depuis cet accident la vie est différente. Je pense souvent à lui et à ce qu'aurait pu être sa vie."

David Fontaine, rescapé de l'incendie "notre vie a basculé ce 10 août" Copier

Aujourd'hui, David Fontaine va un peu mieux après plusieurs greffes et un séjour aux service des grands brûlés de Lamalou les Bains.

"Moralement, c'est encore très compliqué."

"Physiquement je reprends du poil de la bête et je vais de mieux en mieux, mais moralement je me sens encore perdu. On pense qu'avec le temps on va peu oublier, mais ça revient régulièrement. Il y a des jours où je suis au fond du trou. On pense qu'il suffit de greffer et que la vie reprend son cours, mais non, ce sont de longs mois d'attente, des soins réguliers à répétition, c'est douloureux, c'est compliqué. Il faut apprendre à vivre avec."

David Fontaine, réscapé. "C'est encore douloureux" Copier

Tous les pompiers du département ont été très touchés par ce terrible accident. Ils ont dénoncé la vétusté du matériel que la hiérarchie aurait laissé vieillir pour faire des économies.

"Ce drame était évitable, mais les choses avancent et on a bon espoir à présent."

Ce drame ce jour là était malheureusement prévisible, donc une fois de plus, ce que nous avons dénoncé pendant des années ont eu un coût : cet accident avec une vie en moins et des blessés et des personnes traumatisées, explique David Payan, du Syndicat national des sapeur pompiers. Aujourd'hui, on a espoir, il y a eu des gestes forts : le Conseil départemental a mis aux normes des engins, il y a eu une prise en compte du management du SDIS, on vient de changer de directeur. J'espère que cela va bien se passer à présent."

David Payan Copier

En juin dernier, le Département annonçait l'achat de six nouveaux camions-citernes "haute protection". Dix autres sont en commande.

Le 11 novembre dernier, le préfet Pouessel a remis la légion d'honneur à titre posthume à Jérémy Beier.