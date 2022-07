Un an après l’accident lors du ball-trap de Porte-de-Savoie, la piste de l’homicide involontaire privilégiée

Maëva Mateya a 28 ans et se retrouve seule pour élever sa fille de 3 ans. Son conjoint Mickaël Gross, 29 ans est mort en janvier dernier des suites de ses blessures. Il a été blessé par balle lors d’un ball-trap le 11 juillet 2021 à Porte-de-Savoie, entre Montmélian et Chambéry. Un an après Maëva prend la parole pour rétablir des vérités. Contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps, Mickaël Gross ne s’est pas blessé lui-même avec son arme en se prenant les pieds dans une rubalise mais il aurait été victime d’un tir accidentel d’un autre participant selon Maëva. Une hypothèse que nous a confirmé une source proche du dossier. Et si l’enquête est toujours en cours, elle s’oriente bien vers l’homicide involontaire.

Un autre participant lui aurait tiré dessus accidentellement

Dans quelles circonstances Mickaël Gross a t-il été touché par une balle ? Selon Maëva Mateya : « Mickaël était aligné avec quatre autres personnes pour tirer sur une cible, un autre participant a voulu s’insérer mais son fusil était chargé alors qu’il était derrière Mickaël, la balle est partie toute seule et a blessé mon conjoint ». Le tireur présumé à l’origine de cet accident serait un copain de Mickaël.

Le témoignage de Maeva Mateya Copier

Des mois de souffrance

Blessé à l’épaule et au niveau du crane Mickaël Gross est transporté le 11 juillet 2021 au CHU de Grenoble où il est opéré notamment du cerveau. Il reste 52 jours dans le coma. Son état s’améliore et il peut alors aller dans un institut de rééducation. Mais sa santé se dégrade à nouveau. Il doit être hospitalisé. Il meurt des suites de ses blessures le 27 janvier 2022.

Dans l’espoir d’un procès et de l’interdiction de ce ball-trap

Maëva Mateya espère que l’enquête aboutira à un procès. « J’ai perdu mon conjoint, ma fille a perdu son papa à cause de tout ça. Mickaël a souffert, il s’est vu souffrir. Il a perdu 23 kilos, il n’arrivait plus à marcher. Il faut que justice soit faite pour lui ». Maëva Mateya a porté plainte pour homicide involontaire. Et elle souhaiterait obtenir l’interdiction de ce ball-trap.

L’organisateur de cette manifestation à Porte-de-Savoie ne souhaite pas répondre à une interview expliquant que l’enquête est en cours mais il tient à préciser que selon lui, ce jour-là, au niveau de l’organisation « les conditions de sécurité étaient optimales ».