Un an après l'affaire des ballots de cocaïne échoués sur les plages, on connaît la provenance de la drogue

Il y a un peu plus plus d'un an, en octobre 2019, des ballots de cocaïne s'échouaient sur les plages du littoral atlantique. Les autorités savent désormais que la drogue vient d'Amérique du Sud.

Gros plan sur les ballots et paquets de drogue échoués et saisis sur la côte Atlantique.

Grâce à la collaboration entre les autorités françaises, néerlandaises, britanniques et même américaines, les enquêteurs savent désormais que les ballots de cocaïne retrouvés sur les plages du littoral atlantique il y a un an viennent d'Amérique du Sud, plus précisément du nord de la Colombie. Les premiers ballots avaient été retrouvés sur la plage de Saint-Jean-de-Monts en Vendée en octobre 2019 et à Saint Nazaire un homme de 35 ans est mort d'overdose le 16 décembre 2019 après avoir ramassé et consommé la drogue.

Une aiguille dans une botte de foin

Retrouver la trace de cette drogue de manière précise revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Pour remonter sa trace, les enquêteurs ont établi une zone de 8 500 kilomètres carrés au large du Golfe de Gascogne dans laquelle ils ont inspecté tous les navires jugés suspects. Mais ces investigations n'ont rien donné. C'est donc en analysant la qualité de la cocaïne, pure à au moins 80 % qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'elle provenait du nord de la Colombie.

Mais de nombreuses questions restent encore en suspens. On ne sait toujours pas pourquoi ces ballots de cocaïne se sont retrouvés sur les plages françaises, ni si c'est volontaire ou accidentel. L'enquête se poursuit et est toujours confiée au parquet de Rennes, qui salue "la très bonne coopération entre les trois services français d'investigation (police et gendarmerie) ainsi qu'avec les autorités étrangères".