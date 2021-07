Un an après l'agression mortelle de Philippe Monguillot, une reconstitution de l'affaire est organisée

La reconstitution de l'agression mortelle de Philippe Monguillot est organisée ce vendredi matin. Ce chauffeur de Trambus était décédé suite à ses blessures lors de cette altercation qui s'était déroulée le 5 juillet 2020 à l'arrêt Balishon à Bayonne. Ce vendredi, la reconstitution de l'affaire s'est déroulée sur place, à ce même endroit où la circulation a été modifiée pendant toute la durée de la procédure. Un périmètre de sécurité a été installé tout autour du site, et les journalistes ont été éloignés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il s'agit ce vendredi d'entendre les différentes versions des faits pour en savoir plus sur le déroulé de la scène et sur les responsabilités de chacun, entre le moment où Philippe Monguillot quitte sa cabine de chauffeur et le moment où il s'effondre au sol. Sont donc présents sur place les quatre mis en examen, et les témoins, ainsi que les avocats des parties civiles et de la défense et le procureur de la République de Bayonne.

à lire aussi Affaire Monguillot : la circulation modifiée pour la reconstitution judiciaire à Bayonne

[Plus d'infos à venir]