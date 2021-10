Un an après l’assassinat de Samuel Paty : "On manque d'accompagnement et de soutien de la hiérarchie"

Élèves et enseignants rendent hommage à Samuel Paty ce vendredi, pratiquement un an jour pour jour après son assassinat à Conflans-Sainte-Honorine près de son collège dans les Yvelines. Le professeur d'histoire-géographie a été décapité, le 16 octobre 2020, par un terroriste islamiste après un cours sur la laïcité et la liberté d'expression. Un hommage en ordre dispersé puisque chaque établissement est libre de l'organiser à sa façon.

"On ne parle pas de la même façon à des élèves de six ans qu'à des élèves de seconde. Dans mon école, il y aura une discussion en classe", raconte sur France Bleu Roussillon le directeur de l'école primaire Pierre et Marie Curie de Canet. "Pour les plus jeunes, nous n'allons pas évoquer les détails morbides mais plutôt évoquer la liberté d'expression", ajoute-t-il.

Des enseignants abandonnés ?

Sur cette question Jérôme Guy, qui est aussi co-secrétaire départemental dans les Pyrénées-Orientales du syndicat SNUipp, se montre sévère à l'encontre du ministère de l'Éducation nationale. "Il donne l'impression de s'en occuper en envoyant quatre affiches qui n'ont rien à voir avec la laïcité d'ailleurs", regrette Jérôme Guy. Selon lui, les enseignants ont davantage besoin d'aide pour aborder les éventuels problèmes en classe : "nous manquons d'accompagnement et de soutien de notre hiérarchie quand on aborde ces sujets."

Le risque d'auto-censure a toujours existé - Jérôme Guy

Samuel Paty avait montré des caricatures de Charlie Hebdo à des élèves dans le cadre de l’enseignement moral et civique. "Il faudrait que nous arrivions a avoir un enseignement qui privilégie l'esprit critique des élèves. En ce moment nous avons plus l'impression que ces enseignements répondent à une actualité voire une récupération politicienne", précise le directeur de l'école primaire Pierre et Marie Curie de Canet.