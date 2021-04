Un an après l'attaque de Romans, une commémoration organisée ce samedi 3 avril

Il y a un an, Romans-sur-Isère basculait dans l’horreur. Le 4 avril 2020, un réfugié soudanais tuait deux personnes et en blessait cinq autres, frappant au hasard en centre-ville. Une commémoration a lieu ce samedi, avancée d'une journée à cause du reconfinement.