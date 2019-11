Un an après l’attentat, sécurité renforcée pour le marché de Noël de Strasbourg

Un an après l'attentat du marché de Noël de Strasbourg, le dispositif de sécurité de l'édition 2019 a été présenté. Il y aura plus de présence des forces de l'ordre. Les accès à la Grande Île seront encore plus restrictifs, que l'on soit à pied ou en transport en commun.

Strasbourg, France

La préfecture du Bas-Rhin a présenté ce mercredi 13 novembre le dispositif de sécurité qui sera mis en place pour le marché de Noël de Strasbourg. La 150è édition ouvre ses portes le 22 novembre, près d’un an après l’attentat. Le dispositif policier sera plus dynamique et l’accès à la Grande Île sera plus restrictif, y compris pour les transports en commun.

La grande Île sous haute sécurité

Pour pénétrer dans la Grande Île, il faudra montrer pâte blanche. Il y aura 16 points d’accès par les ponts, (contre 19 l'an dernier) dont 4 accessibles aux voitures. Le pont du théâtre et le pont saint Nicolas seront spécialement utilisés pour les sorties des véhicules. Les règles de stationnement sont les mêmes que l’an passé, à savoir un stationnement interdit à partir de 22h. Les professionnels pourront effectuer leurs livraisons, uniquement entre 5h et 11h, et un macaron sera obligatoire pour accéder au secteur.

Pour les piétons, les files de sécurité seront doublées. Il y en aura une avec bagage et l’autre sans. Cela permettra de renforcer permet les fouilles et d’opérer des contrôles plus précis.

Des transports en commun sans arrêts dans le centre-ville

L’accès pour les transports en commun devient plus restrictif. Tous les arrêts de tramway de la Grande Ile sont supprimés durant la période du marché de Noël et les bus seront déviés, y compris durant le week-end. Ils ne passeront pas par le centre-ville durant toute la période.

Le principe de gratuité dans transports en commun pour les policiers et gendarmes a d’ailleurs été entériné. Et ce, même s’ils sont en civil ou en dehors de leur travail. Le dispositif sera adopté lors du prochain conseil d’agglomération.

Un dispositif de sécurité humain renforcé

Le préfet Jean-Luc Marx insiste aussi sur la présence humaine, sans pour autant aligner les chiffres des agents. De nombreuses forces mobiles seront présentes, certaines en civil pour sécuriser les marchés de Noël.

60 agents de police municipale seront également dédiés à la sécurité de la Grande Île. Enfin 64 agents de sécurité privé seront également mobilisés.

Un service de déminage pourra aussi intervenir en cas de nécessité.

Appel à la vigilance pour tous

Le préfet lance aussi un appel aux citoyens. Durant cette période, la vigilance est de mise. Attention à ne pas laisser traîner de sacs ou de colis qui pourraient inquiéter les forces de l’ordre.