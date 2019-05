Un an après l'effondrement d'un balcon qui a fait trois blessés à Yvetot, des travaux de confortement vont commencer

Depuis l'accident, les 36 balcons des résidences Oslo et Narvick sont condamnés. Le bailleur social, Logéal Immobilière, qui gère les deux immeubles, a fait installer des garde-corps aux fenêtres pour interdire l'accès aux balcons.

Le 12 mai 2018, le balcon du troisième étage s'est effondré sous le poids de trois jeunes gens, emportant le balcon du deuxième étage avant de s'écraser sur celui du premier. Les trois victimes, grièvement blessées, gardent encore des séquelles de la chute. Nelly, mère de trois enfants, habite encore l'immeuble. Le jour du drame, elle a assisté à la scène et en garde encore un souvenir ému : "J'ai vu les corps tomber, et un an après on y pense toujours. C'est encore douloureux. Je me dis que ça aurait pu être les miens."

Des travaux de confortement des balcons vont commencer mi-mai

Depuis, la moitié des locataires de l'immeuble a déménagé. Les autres attendent que des travaux soient entrepris. Le 30 avril, le bailleurs social a convié les locataires à une réunion d'information pour présenter le calendrier des travaux. Après plusieurs expertises réalisées sur la structure des deux immeubles, des travaux de consolidation des 36 balcons vont commencer le 13 mai prochain. Ils devraient être achever à la fin du mois d'août.

Dans le même temps, le bailleur social a lancé plusieurs études pour évaluer la solidité des 2700 balcons de son parc immobilier. La plupart sont en bon état, mais 30% présentent des défauts, donc des risques. Les fers à béton ont été positionnés trop bas dans la dalle. Ils ont donc été condamnés en attendant de déterminer si des travaux peuvent être engagés pour les consolider.