Un an après l'explosion à Beyrouth, le parallèle avec AZF chez les secouristes toulousains

Un an après la terrible explosion sur le port de Beyrouth, on commémore ce douloureux événement. Un hommage qui fait aussi remonter de difficiles souvenirs liés à l'explosion d'AZF, à Toulouse, il y a 20 ans de cela. Les pompiers de Haute-Garonne racontent l'écho entre les deux événements.

C’était il y a un an : la terrible double explosion sur le port de Beyrouth au Liban. On se rappelle tous de ces images d'immeubles complètement soufflés, de cratère béant. C'était le 4 août dernier. L'explosion a fait près de 200 morts et 6 500 blessés. Un événement que l'on commémore donc un an après, et qui a fait fortement écho à Toulouse. Cette explosion libanaise a rappelé à beaucoup les mauvais souvenirs d'AZF. Cette détonation, ces vitres brisées, et puis ce même produit chimique à l'origine des 2 catastrophes : le nitrate d'ammonium. Les secouristes qui sont intervenus à Toulouse après AZF racontent le parallèle entre les deux événements, et les sensations qui remontent, 20 ans après les faits.

Des images qui font écho

Christophe Ghiani est le chef du groupement potentiel opérationnel chez les pompiers de Haute Garonne. Il fait partie des premiers à être intervenus à AZF il y a 20 ans, et quand il a vu les images de Beyrouth, les souvenirs sont revenus à la surface : "Il y a toujours quelque chose que le temps estompe, mais n'efface jamais (...) donc oui forcément voire des gens hébétés, au milieu de décombres, blessés et évacués cela rappelle forcément de mauvaises images".

"Forcément, on fait des paralèles par l'onde de choc que génère ce genre d'explosion, et les dégâts que l'on retrouve dans un milieu urbain, puisqu'à Toulouse, comme à Beyrouth, on est dans un milieu urbain. Donc on retrouve tout ce qui est facades dégradées, vitres explosées, les gens hagards" ajoute le chef du service risques industriels et technologiques au Sdis 31 Philippe Sans. D'autant que dans les deux cas, ce sont des déchêts de nitrate d'ammonium qui étaient stockés dans des conditions non-conformes, détaille le spécialiste.

"L'apport" des réseaux sociaux

"Ce qui est intéressant, c'est que les réseaux sociaux sont passés par là et qu'on voit l'explosion [de Beyrouth] en direct. C'est impressionnant, et finalement cela mets des images sur ce que l'on a vécu nous, même si les quantités ne sont pas les mêmes. On comprends mieux ce qui a pu se passer chez nous" analyse Christophe Ghiani, un an après l'explosion sur le port libanais.

Un an après l'explosion à Beyrouth, les souvenirs d'AZF devraient d'autant plus refaire surface que cette année on commémorre les 20 ans de l'explosion à Toulouse.