Un an après l'explosion sur le port de Beyrouth, les franco-libanais du Berry restent très inquiets

Il y a un an, jour pour jour, le 4 août 2020, le port de Beyrouth était soufflé par une gigantesque déflagration provoquée par l'explosion de plusieurs centaines de tonnes de nitrate d'ammonium stockées dans un entrepôt délabré sur le port. La double explosion a provoqué la mort de 214 personnes et fait plus de 6500 blessés, la capitale libanaise elle est défigurée. Pour venir en aide au pays et à sa population, la France et les Nations Unies organisent ce mercredi une conférence internationale avec pour objectif la levée d'une nouvelle aide d'urgence d'au moins 350 millions de dollars. Car les besoins sont toujours très importants, notamment dans les secteurs alimentaires, de l'éducation, de la santé ou encore de l'assainissement de l'eau.

La situation s'est dégradée

Après l'explosion, les franco-libanais du Berry notamment, s'étaient mobilisés pour venir en aide à leurs compatriotes, à l'image de Nadia Essayan, députée Modem du Cher : "La situation s'est beaucoup dégradée depuis l'explosion. La livre libanaise a subi une très forte dévaluation, le pouvoir d'achat des Libanais a diminué de façon dramatique et les conditions de vie sont extrêmement difficiles : l'électricité, l'essence, les produits étrangers mais aussi libanais, sont de moins en moins disponibles. C'est la même chose pour les médicaments, plusieurs hôpitaux ne peuvent plus assurer les soins". Une situation dramatique qui selon Nadia Essayan poussent beaucoup de libanais, en tout cas ceux qui peuvent, à quitter leur pays et c'est notamment le cas de beaucoup de jeunes.

Kamal Caj, restaurateur franco-libanais installé à Issoudun, décrit la même situation alors que certains de ses proches vivent toujours au Liban. Un état de délabrement qui a aussi des conséquences aussi sur son activité. Le port tourne au ralenti et sans électricité ou presque, difficile de remplir les cales des bateaux avec des produits libanais : "On a des problèmes d'approvisionnement ; j'ai des fournisseurs sur la région parisienne qui reçoivent les containers de produits comme la bière, le vin ou encore le sésame mais ils nous rationnent sur la marchandise parce que le port ne tourne pas comme il faut".

Outre l'aide directe, indispensable, les libanais espèrent aussi que la communauté internationale se montrera ferme et sans complaisance sur la corruption qui ronge Beyrouth et le Liban depuis des années.