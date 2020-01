Un an après l'explosion, l'hommage aux victimes de la rue Trévise à Paris

Une cérémonie d'hommage aux victimes et sinistrés de l'explosion de la rue Trévise est organisée ce dimanche 12 janvier, un an après la catastrophe. Quatre personnes ont été tuées et une soixantaine d'autres blessées.

Paris, France

Un an après l'explosion d'une canalisation de gaz, rue de Trévise dans le 9ème arrondissement de Paris, un hommage est rendu ce dimanche 12 janvier aux victimes. Quatre personnes, deux pompiers et deux femmes, sont décédées le 12 janvier 2019. Une soixantaine d'autres ont été blessées.

Séquelles psychologiques

Depuis ce jour, la scène semble figée avec des tonnes de gravats encore sur place et ce quartier du faubourg Montmartre toujours meurtri. Des dizaines de personnes sont toujours suivies pour des syndromes de stress post-traumatique et 200 habitants ne peuvent toujours pas rentrer chez eux. Interrogée par franceinfo, Marielle, propriétaire au 13 rue Sainte-Cécile, confie son désarroi de ne pas pouvoir retourner chez elle. "Au début, on nous a dit que c'est GRDF qui ne voulait pas, parce qu'il y a une enquête judiciaire. Maintenant qu'il y a eu l’enquête, tout est bloqué quand même... c'est un gros préjudice". Selon la maire du 9ème arrondissement, Delphine Burkli, "certaines personnes ont tenu le choc en janvier 2019 et se sont effondrées à l'été", "il faut passer ce cap, c'est une épreuve", ajoute-t-elle.

"Jamais nous n'oublierons ce matin du 12 janvier 2019" - Daphné Burkli, maire du 9ème arrondissement de Paris Copier

Des manquements de la ville de Paris

Le 30 décembre dernier, un rapport d'experts commandé par des juges d'instruction, a été dévoilé. L'étude pointe les "manquements" de la de la ville de Paris et d'une entreprise de travaux publics. Selon ce rapport, "si la cause de l'affaissement du trottoir avait été recherchée et si sa réfection avait été correctement réalisée, cette explosion aurait pu être évitée".

Malgré ces affirmations, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la ville, préfère rester prudent : "Quand nous aurons connaissance du rapport provisoire, les services techniques l'étudieront et éventuellement, répondront aux observations formulées. Mais il est beaucoup trop tôt encore pour tirer les responsabilités et encore une fois ce sera à la justice et à elle seule de le faire", dit-il. La ville de Paris à demander à être entendue par le juge avant même d'être convoquée pour aller vite et faire éclater la vérité.

L'hommage ce 12 janvier 2020, se déroule en plusieurs temps : une cérémonie à 9 heures dans la plus stricte intimité pour les proches des victimes, une cérémonie religieuse à 9h45 et un rassemblement à partir de 11 heures à l'angle des rues Sainte-Cécile et de Trévise.