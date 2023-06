Un après l'incendie de la ZAC du bois d'Arsot à Valdoie, les expertises toujours en cours

Cela fait un an jour pour jour, ce mercredi, qu'un incendie s'est déclaré dans un bâtiment de la zone commerciale du bois d'Arsot à Valdoie, sans faire de victime mais ravageant 8 locaux d'entreprises sur près de 6.000 m2.

À ce jour, les locaux commerciaux touchés sont toujours vides et le périmètre cerclé de barrières de protection : "L'enquête est toujours en cours, ce qui incite à la plus grande prudence. Les experts, assurances, syndics de copropriété se rencontrent régulièrement. On sait que cela sera très long mais nous n'avons pas de délai, on ne connait pas la durée de ces différentes investigations " commente Marie-France Cefis, maire de Valdoie.

Les toits du bâtiment détruit. © Radio France - Natacha Kadur

Parmi les entreprises concernées, Insert'Vet, qui gère la Ressourcerie de Belfort , a déménagé depuis : "Ils ont subi une perte de presque 400.000 euros, avec près de 2.000 m2 de locaux détruits. Nous avons perdu les ateliers municipaux qui contenaient nos chalets de Noël, du matériel, des estrades, des chaises … Il y en a pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Heureusement, la solidarité a joué. Nous avons eu beaucoup d'aide d'autres communes" ajoute la maire de Valdoie.

Seules les conclusions de l'expertise détermineront si ces locaux peuvent être reconstruits ou partiellement détruits. La ville imagine déjà des projets, en lien avec le Grand Belfort, pour réinvestir la partie actuellement condamnée de ce site très attractif, où s'alignent de nombreuses enseignes commerciales.

Le site est toujours en partie encerclé de barrières. © Radio France - Natacha Kadur

L'entreprise Insert'Vet a déménagé depuis © Radio France - Natacha Kadur