Un an après l'incendie de Millas, la famille sinistrée vit toujours dans une caravane

Les feux de forêts ravagent la Gironde et au moins trois habitations ont été détruites. Un drame malheureusement familier à Sam et Laure Conegero. Leur maison a été réduite en cendres le 18 juillet 2021, lors de l'incendie de Millas. Un an après, peu de choses ont évolué.

Une caravane, un camping-car pour les enfants, un abri de jardin pour la cuisine… Un an après l'incendie de Millas qui a ravagé leur maison, Sam et Laure Conegero, et leurs deux adolescents de 17 et 19 ans, vivent toujours dans le campement qu'ils ont aménagé sur leur terrain. "C'est fatiguant. L'hiver a été froid, il y a eu beaucoup de vent, l'été est très chaud. On est vite les uns sur les autres, c'est long", souffle Laure. A quelques pas, derrière une haie qui a résisté aux flammes, se dresse la maison. Calcinée par les flammes.

"Ici, vous avez tout le côté catastrophique, il y a même les voitures brûlées qui sont encore sur place", détaille Sam, son époux : neuf carcasses de voitures de collection. Ce décor digne d'un film est devenu le quotidien de la famille Conegero depuis l'incendie survenu le 18 juillet 2021. Un feu provoqué par un acte volontaire : un individu qui faisait brûler des câbles dans un champ pour récupérer du cuivre. La date du procès n'est toujours pas connue.

A Millas, les neuf véhicules brûlés dans l'incendie sont toujours sur place. © Radio France - Marion FERRERE

Les traits de Sam et Laure sont tirés. Si la famille est restée sur place, c'est qu'elle n'a reçu que peu d'offres de relogement, "tous exigus". Mais surtout, ils sont restés pour sécuriser la maison. "Les assurances nous ont expliquées que nous étions responsables si des personnes s'introduisaient sur le terrain et venaient à se blesser", explique le quadragénaire. Des intrusions qui ont eu lieu. Il a donc fallu mettre des grillages tout autour du terrain.

Il y a eu également des vols. "On a forcément de l'outillage pour nettoyer et remettre en état. Encore récemment, on a tenté de forcer notre caravane. Et puis on nous a volé ce qu'il restait dans le jardin". Notamment un bout de portail. "Tout ce qu'il te reste, on te le vole", lâche avec dépit le père de famille.

les experts réclament des papiers, des justificatifs, mais dans l'incendie tout a brulé et ces personnes ne comprennent pas qu'on vit la pire épreuve de notre vie"

Mais le couple est formel : le plus dur est de faire face "au combat administratif". "Les gens sont compréhensifs un temps seulement, ils oublient vite". Pour récupérer les papiers officiels de leur maison, la justice a dû intervenir. La gendarmerie de Millas et le procureur de la République aussi. "C'était le graal quand on les a eu en mains !"

Au bout de dix mois de "flou", les assurances ont fini par leur donner une enveloppe pour envisager reconstruire leur bien, environ 290.000 euros. "On ne savait pas si on allait pouvoir se projeter ou reconstruire la maison des trois petits cochons. Le 18 juillet, ça a été la descente aux enfers. En France, les experts réclament des papiers, des justificatifs, mais dans l'incendie tout a brulé et ces personnes ne comprennent pas qu'on vit la pire épreuve de notre vie", explique avec amertume et colère Sam, dont l'activité de photographe a aussi été freinée par la destruction de son matériel par le feu. Au total, depuis le sinistre, le couple a du avancer 25 à 30.000 euros pour aménager, raccorder et sécuriser son terrain.

Sam et Laure Conegero vivent toujours dans une caravane, un an près le feu qui a réduit leur maison en cendres. © Radio France - Marion FERRERE

Une estimation a donc été donnée pour la maison, en revanche rien concernant les voitures. Neuf modèles de collections dont les papiers et contrôles techniques sont partis en fumée. "Pour le moment, on part du principe que tout cet investissement est perdu". Heureusement, la famille a pu compter sur la solidarité des habitants de Millas, qui ont mis en place des cagnottes et des vide-greniers. "Tout ce que vous voyez, ce sont des dons. Cela nous a permis dans un premier temps de nous rhabiller, d'avoir un peu de vaisselle et des petits électroménagers. Ça aide surtout à ne pas tomber, à garder le moral", confie le père de famille, cachant difficilement son émotion.

Les caracasses des voitures sont toujours sur le terrain de la famille Conegero, à Millas. © Radio France - Marion FERRERE

La bataille n'est pas terminée. Le couple espère pourvoir déposer son permis de construire en septembre, puis trouver un architecte. "Le but est deconstruire une maison adaptée, "anti-feu". On reconstruit tout une deuxième fois, on ne veut pas recommencer une troisième". Dans le meilleur des cas, l'emménagement pourrait se faire à l'été 2023. Soit deux ans après l'incendie.