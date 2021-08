Un an après l'incendie de Saint-Marcel-lès-Annonay : 70 hectares d'arbres morts

L'énorme incendie en cours depuis lundi dans le Var a déjà détruit plus de 6.000 hectares de végétation. Plus de 800 pompiers sont mobilisés. La moitié de la réserve naturelle de la plaine des Maures est dévastée et il faudra certainement beaucoup de temps pour que les arbres repoussent. La preuve à petite échelle dans le Nord-Ardèche. À Saint-Marcel-lès-Annonay, le paysage est toujours très marqué par l'incendie du 1er août l'année dernière.

Bientôt des arbres replantés ?

Sur les 70 hectares de pentes brulées, il ne reste que des troncs secs, noirs, calcinés. À de rares endroits, on aperçoit quelques pointes de vert : des feuillus très rares qui repoussent tant bien que mal face à la maison de Tanguy. "Deux à trois mois après l'incendie, les châtaigners ou les chênes, donc les non-résineux, ont commencé à redevenir verts. Mais ils n'ont pas l'air d'avoir résisté à la chaleur du printemps et de l'été", constate-t-il.

Il espère que les parcelles seront prochainement reboisées. Les forêts dans ce secteur sont en grande partie privées. En montant une petite côte, la maison de Jean-Pierre donne sur sa parcelle de cinq hectares de cèdres. Tout a brulé l'année dernière. Dépité, l'habitant ne pense pas replanter pour l'instant : "À voir parce que si cela recommence dans dix ou vingt ans, cela fait du boulot pour rien".

Jean-Pierre attend aussi de voir le montant des aides qu'il pourrait obtenir pour replanter près de 900 arbres à l'hectare. En 2009 déjà, il avait tout reboisé après l'énorme incendie en 2000 qui avait ravagé 1.700 hectares de végétation sur la commune. La lassitude semble gagner les autres exploitants. "Ils n'ont pas l'air bien plus motivés à replanter", souffle Jean-Pierre.

Des années avant que les arbres ne repoussent

En un an, la colline s'est transformée en sorte de maquis. Au sol, les ronces, les broussailles ont bien poussé avec la pluie. Mais face au risque d'incendie, les pompiers ont demandé au voisin, Lionel, de les arracher : "On est obligé de tout nettoyer à 50 mètres autour de la maison. L'herbe, ça brûle mais ça passe. Les ronces c'est comme de l'essence, ça brûle longtemps et ça peut attaquer les arbres".

L'été dernier, les flammes sont arrivées à une dizaine de mètres de son habitation. Du haut de son terrain avec vue panoramique sur les alentours, on se rend compte de l'étendue de l'incendie. Selon les habitants qui ont connu le feu en 2000, il faudra au moins cinq à dix ans pour que les arbres reverdissent le paysage.