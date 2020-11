Il y a un an, le 14 novembre 2019, la mairie d’Annecy était en partie détruite par un incendie. Visite du chantier un an après.

VIDEO : Un an après l’incendie, visite du chantier de la mairie d’Annecy

La partie supérieure du bâtiment a été déblayée et un "parapluie" installé

La mairie d’Annecy va rester fermée encore plusieurs années. Il y a un an, le 14 novembre 2019, l’Hôtel de ville partait en fumée. Cet incendie, dû à un problème électrique, a fait d’énormes dégâts. Ce bâtiment historique (il date de 1855) est inutilisable. Alors un an après où en sont les travaux ?

L’incendie a ravagé les étages supérieurs de la mairie. Il reste désormais la dalle du 4ème étage et les murs porteurs. Dans cette partie, depuis le début du chantier 1200 tonnes de gravats ont été évacués (charpentes, planchers, cloisons, mobiliers, dossiers etc.).

Le déblaiement des étages inférieurs va pouvoir commencer

Il reste maintenant à déblayer les étages inférieurs. Cette partie de la mairie a été endommagée par les fumées et l’eau utilisée par les pompiers pour éteindre l’incendie. Là aussi, une fois ces travaux terminés, il ne restera que les sols et les murs porteurs. Ce chantier doit commencer fin novembre. 1600 tonnes de gravats et matériaux vont être retirés.

Les étages inferieurs vont être déblayés à partir de fin novembre © Radio France - Anne Chovet

Ventiler le bâtiment pour enlever l’humidité

Une fois que le bâtiment sera remis à nu, il sera ventilé pour enlever l’humidité qui imprègne les murs et les sols. Le bâtiment étant protégé par un « parapluie » (une structure métallique avec bâches) qui lui sert de toit, il suffira d’ouvrir les fenêtres pour créer des courants d’air. Cette méthode demande du temps, mais ce n’est pas un problème car même si les travaux de déblaiement ont pris un peu de retard (recours juridique, confinement, amiante), le choix du cabinet d’architecte devrait être connu seulement en septembre 2021, ça laisse donc le temps de sécher.

Si tout se passe comme prévu, la nouvelle mairie, qui reste à imaginer, pourrait être livrée fin 2023, courant 2024.