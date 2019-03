Un an après l'intervention musclée d'un commando à la fac de droit, des étudiants manifestent à Montpellier

Entre 100 et 200 étudiants ont manifesté vendredi après-midi à Montpellier. Avec un mot d'ordre : ni oubli, ni pardon. Une action qui intervient un an jour pour jour après l'intervention musclée d'un commando d'extrême-droite dans un amphi de la faculté de droit.

Fac fermée vendredi et samedi pour assurer "la sécurité des personnes et des biens"

Montpellier, France

Un weekend avant l'heure. "Afin de prévenir les risques d'atteinte à la sécurité des biens et des personnes, le Président de l'Université vient de décider la fermeture des trois bâtiments de la Faculté, le vendredi 22 mars 2019 et le samedi 23 mars 2019". L'affiche est placardée sur les portes de la fac de droit, protégées par les grilles baissées jusqu'à lundi.

Devant sont rassemblées entre 100 et 200 étudiants de gauche et d'extrême-gauche. Ce vendredi, ils sont sur le point de manifester dans les rues de Montpellier avec un mot d'ordre : ni oubli, ni pardon. Une action qui intervient un an jour pour jour après l'intervention musclée d'un commando d'extrême-droite dans un amphi de la faculté de droit. Des hommes cagoulés et armés de lattes de bois.

Sanctions administratives

Le collectif du 22 mars organisait la manifestation à laquelle ont participé, entre autres, des syndicats, la Ligue des droits de l'Homme, la députée FI de Montpellier Muriel Ressigiuer. Il aimerait que l'enquête avance et que justice soit faite. "À l’heure actuelle, l’ancien doyen, M. Pétel, a une interdiction d’enseigner pendant cinq ans et M. Coronel de Boissezon, ancien professeur d’histoire du droit, a été radié. Or, d’autres personnes présentes ce soir là et qui ont a minima approuvé l’intervention de ce groupe tout en saluant leur action, poursuivent leurs activités à l’UFR sans sanction" écrit le collectif dans un communiqué.

Des témoins qui demandent à être entendus

Me Jean-Louis Demersseman, avocat de huit étudiants qui se sont portés partie civile, regrette pour sa part que toutes les victimes n'aient pas été entendues par le juge d'instruction. Idem pour la trentaine de témoins présents le soir l'opération commando. Selon lui l'enquête a été bien menée mais elle n'est pas complète et il prend l'exemple d'un braquage dans une banque "où un an après on aurait pas recherché les clients qui étaient sur place et on les aurait pas interrogé pour essayer d'identifier les malfaiteurs".

L'enquête judiciaire

À ce jour, le doyen de la faculté est mis en examen pour complicité d'intrusion, tout comme l'enseignant radié mais également pour violences en récidive dans son cas. Sa compagne est mise en examen, elle aussi, pour complicité d'intrusion. Enfin, quatre personnes, soupçonnées d'avoir participé au commando sont poursuivies pour violences aggravées. Des proches de l'extrême-droite et notamment de la Ligue du Midi.

D'autres suspects?

En septembre, Christophe Barret, le procureur de la République précisait qu'il reste "une ou deux personnes qui ont fait partie du groupe qui a commis les violences et qui à cet instant ne sont pas identifiées. Il s'agirait de personnes plutôt jeunes". Et il insistait sur le fait qu'"à ce stade de l'enquête, aucun autre enseignant n’apparaît être impliqué".