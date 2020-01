Un an après la disparition du footballeurs italo-argentin Emiliano Sala, beaucoup d'hommages lui ont été rendu mardi 21 janvier sur les réseaux sociaux. FC Nantes, anciens coéquipiers, supporters ou personnalités politiques ont eu une pensée pour l'attaquant mort dans un accident d'avion.

Un an après la disparition d'Emiliano Sala, beaucoup d'hommages sur les réseaux sociaux

Photo géante du joueur Emiliano Sala disparu quelques jours plus tôt dans un accident d'avion au dessus de la Manche. 24 janvier 2019.

Nantes, France

Vidéos, tweets, photos, commentaires...Les hommages à Emiliano Sala ont été nombreux, mardi 21 janvier 2020, pour le premier anniversaire de la mort du footballeur italo-argentin. Le footballeur du FC Nantes est mort le 21 janvier 2019 dans un crash d'avion. Il était monté à bord de l'appareil pour rejoindre son nouveau club, le Cardiff City FC. L'avion s'est écrasé au large de Guernesey, alors qu'il traversait la Manche. Un an après sa disparition, de nombreux acteurs du monde footballistique ou de la région nantaise lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Une vidéo de ses anciens coéquipiers

Le FC Nantes a publié de nombreux messages sur Twitter pour saluer la mémoire de son ancien attaquant. Débutant par une photo accompagnée de la date de l'accident, le club nantais a poursuivi avec notamment une vidéo. On y voit les anciens coéquipiers d'Emiliano Sala - à Nantes ou dans d'autres formations - y brandir successivement des feuilles de papier avec une phrase à destination de l'italo-argentin. "Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à toi", écrit ainsi Valentin Vada, qui était très proche de lui.

Wissam Ben Yedder, aujourd'hui à l'AS Monaco, lui adresse aussi un message sur son compte Twitter : "Repose en paix, Emi." Sur Instagram, Abdoulaye Touré salue "un battant". "Tu resteras à jamais, pour moi, un grand Monsieur et une source de motivation", écrit le défenseur de 25 ans. Les clubs de l'US Orléans et des Chamois Niortais, par lesquels est passé Emiliano Sala, ont également posté des messages d'hommages : "Le meilleur moyen que l'on a trouvé pour te rendre hommage aujourd'hui, c'est de te dire que l'on t'aime et que l'on ne t'oublie pas Emi", écrit le club niortais.

C'est un Argentin, qui ne lâche rien

Le compte de la Ligue 1 revient lui sur le slogan qui était chanté à chaque but d'Emiliano Sala : "C'est un Argentin, qui ne lâche rien", écrit l'instance de la première division du football français. Le chant revient dans beaucoup de messages laissés par les supporters. Gaël, lui, écrit que "le cœur des Nantais n'est toujours pas réparé". Beaucoup de fans ont aussi commenté la dernière publication d'Emiliano Sala sur Instagram : une photo avec ses futurs ex-coéquipiers Nantais, juste avant son départ pour Cardiff.

L'hommage a également été relayé par le monde politique avec, par exemple, un tweet de la maire de Nantes. "Il reste dans les coeurs et les mémoires", écrit Johanna Rolland.