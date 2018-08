Montargis, France

C'était il y a un an : le 19 août 2017, dans le quartier Kennedy, un homme de 48 ans avait été abattu par la police. Souffrant de problèmes psychiatriques et armé d'un couteau, il s'était réfugié dans sa voiture avant de tenter de prendre la fuite avec son véhicule. Les policiers avaient alors ouvert le feu... Un an après, l'enquête judiciaire n'est toujours pas close. Un an après, les problèmes d'organisation et de moyens au commissariat de Montargis ne sont toujours pas résolus...

L'auteur du coup de feu fatal n'a pas été identifié

Dans cette affaire, l'IGPN (l'inspection générale de la police nationale, la "police des polices") a déjà rendu son rapport et a conclu en la légitime défense, telle que définie par la loi de février 2017 qui autorise les policiers, dans certains cas, à tirer sur un fuyard. Mais en septembre dernier, le procureur d'Orléans a ouvert une information judiciaire pour "violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l'autorité publique et avec arme". Deux juges d'instruction ont été saisis, et les investigations ne sont pas terminées : "C'est un dossier compliqué, commente-t-on au Parquet d'Orléans. La difficulté, c'est qu'il y a eu plusieurs tireurs (au moins trois), les expertises balistiques sont contradictoires, et il y a un doute sur l'identité de l'auteur du coup de feu fatal." Une vingtaine de balles avaient été tirées, dont deux avaient atteint la victime. La famille de la victime, d'origine portugaise, s'est d'ailleurs portée partie civile.

Ce qui est sûr, c'est que cette intervention a aussi laissé des traces d'un point de vue psychologique pour les policiers montargois. "Ce n'est pas anodin de sortir son arme, abonde Bruno Berger, représentant du syndicat de police Alternative CFDT à Orléans. Pour les collègues qui ont vécu cette intervention, et même si un service psychologique s'est alors mis en place, il en reste toujours quelque chose."

Les renforts de police espérés ne sont pas arrivés

Surtout, le drame avait mis en lumière le manque d'expérience et de moyens au commissariat de Montargis. Et sur ce plan-là, la situation ne s'est pas améliorée... Elle va même se dégrader en septembre : avec 9 départs pour 3 arrivées, l'effectif va repasser en-dessous de la barre des 100 policiers. "On repart à la baisse, ce qui peut être dramatique, commente Bruno Berger. Montargis a une particularité, c'est une circonscription délocalisée, loin d'Orléans, avec une délinquance de quartiers, avec du trafic et une violence avérée. Pour l'instant, on fait du bricolage, parce qu'il n'y a pas de remise à niveau des effectifs qui soit pérenne." Interview à découvrir ci-dessous :

"Ce n'est jamais anodin, pour un policier, de sortir son arme" - Bruno Berger Copier

Dominique Coquelle, délégué départemental du syndicat de police Alliance dans le Loiret et qui travaille lui-même à Montargis, va même plus loin : "On a un sentiment d'abandon. On a l'impression d'être abandonnés par notre administration, parce qu'on demande des renforts qui n'arrivent toujours pas. L'affaire de Châlette-sur-Loing a été un déclencheur pour qu'on aille taper auprès de toutes les portes, notamment auprès de notre direction, du préfet et des élus, et le constat reste le même : aucun effectif supplémentaire n'arrive sur Montargis. Et je serais tenté de dire que ça n'inquiète personne..." Des propos à retrouver ici :

"C'est un sentiment d'abandon" - Dominique Coquelle Copier

Pas de commissaire depuis 2 ans à Montargis !

Reste enfin une anomalie : depuis 2 ans (août 2016), le poste de commissaire de Montargis est vacant. "Le ministère de l'Intérieur va faire en sorte de régler le problème ; il y a des endroits où, géographiquement, on a plus de difficultés pour trouver des commissaires mais on arrive toujours à trouver des chefs de service" assurait pourtant Jean-Marc Falcone, le préfet du Loiret : c'était le 28 août 2017, lors d'une interview sur France Bleu Orléans le jour de sa prise de fonction. Visiblement, le ministère n'a toujours pas trouvé la perle rare...