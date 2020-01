Un an après la mort d'Emiliano Sala, son ancien coach, Marcelo Vada, pleure encore "un fils"

Un an après la disparition d'Emiliano Sala, dans un accident d'avion, son père de cœur, Marcelo Vada, se souvient d'un "super mec", d'un bosseur acharné, généreux, et parle d'une douleur toujours aussi vive et d'une absence inconsolable.

Nantes, France

Il l'a vu grandir, dans la vie comme sur le terrain, dès ses 14 ans. Depuis le 21 janvier 2019, il n'y a pas un jour sans que l'ancien coach Marcelo Vada pense à Emiliano Sala, l'attaquant italo-argentin mort dans le crash d'un avion qui l'emmenait à Cardiff où il venait d'être transféré après trois années et demi passées au FC Nantes. Un an après sa disparition, son ancien entraîneur reste très affecté, "très, très triste" de ne "plus pouvoir parler" au joueur formé au club argentin de Proyecto Crecer qui était pour lui "comme un fils".

"C'est un super mec, un super être humain"

Marcelo Vada parle encore d'Emiliano Sala au présent. "C'est comme mon fils, c'est comme le fils de ma femme, répète l'ancien entraineur qui a connu le chouchou de la Beaujoire à 14 ans. La seule chose que je peux dire d'Emiliano Sala, c'est ce que vous savez déjà : c'est un super mec, un super être humain, avec beaucoup de générosité. Il est sur le terrain comme dans la vie", raconte l'Argentin.

C'est une injustice de la vie, c'est un mec qui a beaucoup travaillé, il a beaucoup souffert pour arriver à son objectif de devenir joueur professionnel et quand il réussit, il se passe un truc comme ça. Bordeaux, puis Orléans, Niort, Caen et Nantes ; l'ancien formateur des Girondins de Bordeaux revient sur son talent. "Emiliano a beaucoup travaillé pour y arriver. Ce que j'aime chez lui c'est qu'il faisait tout pour aller toujours plus haut, c'est un mec que tout le monde doit adorer", raconte celui qui l'accompagnait partout. "Je suis allé avec lui à Orléans, avec ma famille, pour voir où il allait habiter, dans tous les clubs où il était, on y allait pour voir les matchs, pour passer du temps avec lui", se souvient-il avec nostalgie.

L'ancien attaquant du FC Nantes, Emiliano Sala (à gauche), pose avec son ami de toujours, le footballeur argentin Valentin Vada (à droite). © Radio France - Florian Cazzola

"Il passait plus de temps chez nous que dans son appartement"

Un lien particulier s'est forgé entre Marcelo et son poulain. "Il nous manque beaucoup à ma famille et à moi, confie-t-il avec des trémolos dans la voix. Il passait plus de temps chez nous que dans son appartement ! C'est comme le frère de Valentin [son fils, footballeur à l'UD Almeria] il l'adorait, il pleure encore maintenant", souffle le père de famille qui s'occupait d'un membre en plus. "J'ai discuté tous les jours avec Emiliano, pratiquement. Si ce n'est pas tous les jours, c'est lundi, mercredi, samedi, après les matchs avant les matchs. Je l'aimais comme mon fils".

Il ne se passe pas un jour sans que je pense à lui, qu'on ne parle pas de lui avec ma famille, avec ma femme. On est très, très triste, c'est une situation très difficile pour nous.

Le deuil, pour lui comme pour sa famille, reste encore une épreuve à surmonter. "C'est une injustice de la vie, c'est un mec qui a beaucoup travaillé, il a beaucoup souffert pour arriver à son objectif de devenir joueur professionnel et finalement quand il réussit, il se passe un truc comme ça. C'est inexplicable !"

Le rêve de voir Valentin Vada jouer avec le FC Nantes

L'homme rentré en Argentine , il y a quelques semaines, mais qui compte revenir dans l'hexagone très prochainement, se souvient avec passion et tendresse du garçon qu"il a retrouvé en France quatre mois après l'arrivée d'Emiliano Sala en Gironde. "Il ne se passe pas un jour sans que je pense à lui, continue-t-il, qu'on ne parle pas de lui avec ma famille, avec ma femme. On est très, très triste, c'est une situation très difficile pour nous."

Depuis sa mort, il ne rate pas un match du FC Nantes, "pour se souvenir d'Emiliano", dit-il. Son fils, Valentin, aujourd'hui sous contrat avec le club espagnol d'Almeria rêve d'ailleurs un jour d'endosser le maillot des Jaunes et Verts, "pour rendre hommage à Emiliano et jouer dans le même club que son frère, mais il n'y a pas d'affectation. On a tenté de parler avec son agent, mais le club n'est peut-être pas intéressé", conclut Marcelo Vada, toujours ému quand il s'agit d'évoquer son fils adoptif, Emiliano Sala.