Un an après le décès d'Ulysse Tam Ha Duong lors d'un stage de survie à Kervignac (Morbihan), ses proches publient une lettre ouverte. Ils plaident pour un meilleur encadrement de cette activité auprès des pouvoirs publics.

Un an après la mort d'Ulysse lors d'un stage de survie, ses proches appellent à plus d'encadrement

Il y a un an, le 11 août 2020, le jeune Ulysse Tam Ha Duong mourrait après l'ingestion d'une plante cousine de la cigüe, lors d'un stage de survie en forêt de Kernaven à Kervignac, dans le Morbihan. À ses côtés, huit des douze autres participants avaient failli mourir de la même façon. Ils étaient accompagnés par un moniteur de survie, un ancien militaire. Mais après le choc du décès, les proches d'Ulysse découvrent qu'il n'existe pas de diplôme, ni d'organisme ou d'infrastructures pour réglementer cette activité. "N'importe qui peut lire deux bouquins de survie, ouvrir son échoppe et vendre des stages de survie", se désole Duc Ha Duong, l'oncle d'Ulysse.

Une lettre ouverte pour un meilleur encadrement

Avec la famille du jeune homme, il avait lancé l'année dernière une pétition pour encadrer ces stages de survie, convaincu que "c'est un problème de société et non pas un cas isolé". Pour lui, il faut "accompagner ce mouvement qui se popularise de retour à la nature". Message entendu : la pétition avait récolté près de 26.000 signatures. À la mi-août, ses proches ont publié cette fois une lettre ouverte pour appeler les pouvoirs publics à s'emparer du sujet et à légiférer pour un meilleur encadrement. "Si vous faites du ski, vous avez des pistes bleues, rouges ou noires. Comme en randonnée, il y a une, deux ou trois chaussures qui vous indiquent le niveau de difficulté. En survie, il n'y a rien. Tout se base sur la bonne parole de celui qui vous vend le stage, qui peut changer d'avis à tout moment", regrette Duc Ha Duong.

ECOUTEZ - Duc Ha Duong, l'oncle d'Ulysse Copier

Une proposition de loi pour encadrer les stages de survie

Alors, certains députés ont décidé de prendre les devants. Une proposition de loi a été déposée par huit députés non-inscrits, auparavant membre de la majorité. Elle est portée par Aurélien Taché, député du Val-d'Oise qui a rencontré la famille d'Ulysse. "Cette proposition de loi soumet l'idée que les entreprises ou les associations soient soumises à une procédure d'agrément par la préfecture. Il faudrait également qu'un code de déontologie soit écrit pour les professionnels du secteur. De même, une certification devrait être mise en place pour permettre de savoir que l'on a à faire à des gens qui savent de quoi ils parlent", explique le parlementaire.

Or, cette proposition de loi pourrait ne pas être étudiée avant la fin de la mandature car les signataires ne font pas partie d'un groupe parlementaire. Les proches d'Ulysse en appellent donc à l'exécutif avant l'apparition de nouvelles victimes