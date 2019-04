Haute-Savoie : un an après la mort de son fils, sa mère relance un appel à témoins

Un an après les faits, la mère de Christophe Leire veut relancer l’enquête. Dans la nuit du 9 au 10 avril 2018, son fils avait été renversé sur la route entre Saint-Julien-en-Genevois et Viry (Haute-Savoie) par un chauffard qui a pris la fuite. Elle croit à un nouvel appel à témoins.

Saint-Julien-en-Genevois, France

« Je refuse que les choses durent sans que rien ne se passe. Sa mort ne doit pas rester impunie. » Marie Crosnier Godo veut relancer l'enquête sur la mort de son fils, Christophe Leire.

L’homme de 34 ans avait été renversé dans la nuit du 9 au 10 avril 2018 sur la RD1206 entre Saint-Julien-en-Genevois et Viry par un conducteur qui est toujours en fuite.

Un nouvel appel à témoins

Aujourd'hui, Marie Crosnier Godo croit à un nouvel appel à témoins. « J'ai confiance en les policiers, mais ils n'ont pas de baguette magique », explique-t-elle, la Brigade de recherches travaille beaucoup, mais il n'y a _pas de caméra_. S’il y en avait eu, on aurait retrouvé la voiture beaucoup plus vite et on aurait eu des informations extrêmement précieuses ».

"Quelqu'un a forcément vu quelque chose"

Elle espère maintenant une prise de conscience. « Christophe a été renversé sur une route très fréquentée, quelqu’un a forcément vu quelque chose. » Marie Crosnier Godo se bat pour que la mort de son fils ne reste pas silencieuse, mais son inquiétude demeure plus générale, « demain, cette personne peut recommencer et tuer un enfant qui traverse la route, qui court après son ballon. »

Pour elle, les choses pourraient avancer si quelqu'un parlait. « Je mets régulièrement des fleurs sur le bord de la route pour qu'on ne l'oublie pas. Je ne veux pas qu'on se taise. » Au bord de la route, elle a construit un petit mémorial avec une photo de Christophe Leire et trois petites lumières. « Elles ne s’éteindront que quand on aura trouvé qui l’a percuté. »