Un an après la mort mystérieuse d'un homme en pleine rue à Périgueux, un suspect mis en examen

C'était il y a presque un an. Le samedi 27 novembre 2021, il est environ 19 heures dans le quartier de la gare à Périgueux, quand des riverains découvrent un homme ensanglanté qui gît par terre , à moitié sur le trottoir, à moitié sur la chaussée, dans la petite rue Saint-Gervais. Les secours arrivent rapidement, mais ils ne peuvent rien faire pour le sauver. Selon les informations de France Bleu Périgord, un suspect vient d'être mis en examen ce jeudi 3 novembre, pour homicide involontaire et de délit de fuite.

ⓘ Publicité

Sa voiture est la dernière à être passée dans la rue

L'homme retrouvé mort est un Algérien de 46 ans. Ce soir-là, saoul, il s'est rendu dans une association caritative près du rond-point aux Poissons. C'est à ce moment qu'il est vraisemblablement percuté par une voiture. L'autopsie montre des traces compatibles avec un choc, voire un écrasement : "les multiples côtes cassées ont engendré des blessures pulmonaires et une détresse respiratoire mortelle", dira le parquet à l'époque . Mais il n'y a pas de témoin. En épluchant les images de vidéosurveillance du quartier de la gare, les enquêteurs de la sûreté urbaine de Périgueux retracent une à une toutes les voitures qui sont passées par la rue Saint-Gervais jusqu'au drame. Et la dernière les intéresse particulièrement.

"Ses déclarations sont restées constantes depuis le début : il n'a renversé personne, il n'a roulé sur personne. Et je pense que lorsqu'on roule sur un corps, le conducteur est quand même le premier à s'en apercevoir"

- Maître Julie Lebon

Dès le début de l'enquête, le conducteur est interrogé par les policiers. C'est un Soudanais de 29 ans, en France depuis sept ans avec un titre de séjour en règle. La rue Saint-Gervais, il y passe très souvent. Il habite à côté, c'est sur la route de son travail. Le jeune homme reconnaît tout de suite qu'il est passé dans la rue ce soir-là, il y est même passé plusieurs fois, avec la voiture de son entreprise. Mais il nie avoir écrasé quiconque. Il ne s'est rendu compte de rien d'anormal. Et rien dans l'enquête ne permet de penser qu'il connaissait la victime.

Des expertises déterminantes sur la carrosserie

L'heure colle, pourtant. Il y a aussi cette marque sur la carrosserie. Ces derniers mois, la juge d'instruction a demandé plusieurs expertises pour déterminer si elle a pu être causée par un choc avec un être humain. Leurs conclusions ont été déterminantes pour mettre le suspect en examen, ce qui explique aussi pourquoi la décision intervient presque un an après les faits.

"Mon client est passé en voiture dans le créneau horaire qui correspond au décès de la victime, et rien d'autre", défend l'avocate du jeune homme, Me Julie Lebon : "Ses déclarations sont restées constantes depuis le début de cette affaire : il n'a renversé personne, il n'a roulé sur personne. Et je pense que lorsqu'on roule sur un corps, le conducteur est quand même le premier à s'en apercevoir".

"Nous pourrions dire qu'à ce stade, mon client se trouvait simplement au mauvais endroit au mauvais moment", assure l'avocate. Son client a été placé sous contrôle judiciaire le temps de l'enquête. Il a obligation de pointer au commissariat et interdiction de quitter le territoire national. Son permis de conduire lui a également été confisqué.