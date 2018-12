Un an après le drame, l'hommage de Millas aux victimes de l'accident

Le 14 décembre 2017, six collégiens perdaient la vie dans une collision entre leur bus scolaire et un train. Un an après, près d'un millier de personnes ont participé à une émouvante marche blanche en leur mémoire.

Millas, France

Ils s’appelaient Loïc, Diogo, Allan, Teddy, Yonas et Ophélia... Six enfants de Saint-Feliu-d'Avall emportés par le terrible accident du passage à niveau de Millas. Un an après, leurs parents, amis et proches ainsi que des centaines d'habitants se sont rassemblés pour célébrer leur souvenir.

Émotion et recueillement

Le temps s'est arrêté ce vendredi après-midi à Millas. Dans le cortège, plusieurs centaines de personnes ont partagé le recueillement et la douleur des familles. Des habitants de Millas et de Saint-Feliu-d'Avall, village martyr d'où étaient originaires les victimes, mais également beaucoup de collégiens vêtus de t-shirts à l'effigie de leurs camarades disparus. Dans leurs mains, des roses blanches qu'ils ont déposées au pied d'un olivier, à proximité du passage à niveau. À 16h07, heure exacte du drame, 23 ballons ont été lâchés dans le ciel : un pour chaque victime de l'accident.

Un traumatisme encore présent

La marche blanche est partie en début d'après-midi du collège de Millas où étaient scolarisées les victimes. Le cortège d'un millier de personnes a parcouru en silence les deux kilomètres menant jusqu'au lieu de l'accident. Un moment particulier pour Alexis, élève au collège Christian Bourquin : "Pour moi, mes copains étaient avec nous pendant cette marche blanche. Ça m'a fait comme si je les retrouvais. On parlait d'eux comme si ils étaient là. C'était bien et triste à la fois".

La journée d'hommage s'est conclue par une messe célébrée à 18 heures en la petite église de Saint-Feliu-d'Avall.