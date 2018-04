La Couronne, Charente, France

C'est le 26 avril qu'Annie Leroy a rendez vous dans le bureau du juge d'instruction à Angoulême, avec son avocat, Maître Boulloud de Grenoble (elle vit maintenant en Isère). Rien n'a filtré de l'enquête depuis un an. René Leroy avait disparu pendant trois mois avant qu'on ne retrouve son corps à La Couronne. On a d'abord parlé d'un suicide, mais l'autopsie a révélé que ce salarié du magasin Castorama avait reçu 7 coups de dague. Alors sa soeur veut en savoir plus. René avait l'habitude de faire à vélo les 8 kilomètres aller et 8 kilomètres retour, qui séparaient son domicile de La Couronne de son travail. Curieusement, le jour de sa disparition, le 7 mars 2017, il n'a pas pris cet itinéraire.

Une mise en scène ?

L'avocat d'Annie Leroy, Maître Boulloud, a reçu récemment un CD Rom qu'il est en train d'éplucher. Ce que la soeur de la victime attend de ce rendez-vous à Angoulême, c'est une réponse à ses questions : y avait-il du sang en grande quantité sous le corps de son frère ? Pourquoi a-t-il changé ses habitudes ? Elle a bien une petite idée, mais elle ne veut pas en dire plus pour l'instant.

Reportage sur une mort inexpliquée Copier