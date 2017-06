Un an après les faits, le pompier agressé à La Souterraine témoigne

Le 10 juin 2016, Philippe Hochart était victime d'une agression dans les locaux de la caserne de La Souterraine : deux coups de cutter et un coup de couteau portés par deux inconnus. Un an après, ce pompier nous a accordé une interview alors que l'enquête a échoué à identifier les auteurs.

Un an après, quels souvenirs gardez-vous de l'agression ?

J'ai eu la malchance d'oublier mon téléphone et quand je suis revenu à la caserne, je suis tombé nez à nez avec un agresseur. Je me rappelle que je vais vers mon bureau et que l'allumage d'un écran d'ordinateur m'interpelle... Je me retourne et je vois un individu à quatre pattes en train de toucher un ordinateur. Quand je m'approche, il se retourne et me met deux coups de cutter au niveau du visage. Là, je ne vois plus rien à cause du sang qui m'aveugle. A ce moment, je me retourne et un deuxième individu me plante un objet dans le ventre. Je me souviens qu'ils ont ces paroles "finis-le, il fait partie des responsables". J'ai alors un coup de chance : je réussis à déclencher la sirène et ça les fait fuir.

Le témoignage de Philippe Hochart Copier

Tout s'est passé en quelques secondes ?

Oui en quelques secondes, on n'a même pas le temps de réagir, ça va tellement vite qu'on ne s'aperçoit de rien. Sur le coup, je pensais avoir pris un coup de poing au niveau du ventre et c'est après en déclenchant la sirène que je m'aperçois que j'ai un gros écoulement de sang au niveau du ventre. Au moment où je remets un deuxième coup de sirène, un collègue arrive et me trouve dans cet état. Il appelle les secours et là je suis transporté à l'hôpital de Limoges. J'ai été opéré dans la nuit sous anesthésie. Je me suis réveillé le lendemain à l'hôpital.

Aujourd'hui, vous comprenez ce qui est arrivé ? L'enquête n'a pas abouti et on ne sait pas ce qu'il s'est passé précisément... Cambriolage, agression...

L'enquête n'a pas abouti mais avec très peu d'indice, il était difficile d'arriver à quelque chose... Ça ne veut pas dire qu'un jour, on ne les retrouvera pas mais moi le seul truc qui m'embête un peu, c'est que j'aurais voulu savoir pourquoi ils ont eu tant de haine et d'acharnement sur la profession. Parce qu'aujourd'hui j'en suis persuadé, c'est pas moi qui était visé mais la profession... Vues les paroles qu'ils ont prononcées lors de mon agression. Je suis tombé nez à nez sur eux, ils m'ont agressé et là ils ont voulu casser du pompier.

C'est cette violence là que vous comprenez pas ?

Non je la comprends pas et j'aurais voulu savoir pourquoi. Il y a surement une raison et j'aurais voulu savoir pourquoi.

Vous avez réussi à reprendre le travail ?

J'ai été trois mois en arrêt et j'ai demandé à reprendre le travail pour pouvoir me reconstruire parce que rester sans rien faire, c'était pas évident, je craquais facilement donc j'ai demandé à reprendre le travail. Aujourd'hui, j'ai repris depuis août dernier, j'ai repris normalement, j'exerce ma profession normalement, j'ai vu mon médecin traitant, le médecin chef, la psychologue. Je ne suis pas entièrement guéri mais physiquement, ça va très bien.

Les faits avaient frappé les esprits il y a un an. Le ministre de l'Intérieur avait dénoncé une lâche agression... Quand un article sort dans la presse même aujourd'hui, vos proches et ceux qui vous connaissent vous en parlent... c'est quelque chose qui vous a marqué et qui marque les gens autour de vous ?

Le ministre (Bernard Cazeneuve) m'a personnellement donné son soutien. Beaucoup de gens m'ont appelé, des pompiers dans de nombreux départements et il y a quelques jours, un nouvel article est sorti (publié par France Bleu Creuse et consultable ici NDLR); les gens m'ont reposé des questions. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais donner mes nouvelles avec cette interview et je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu pour leur soutien pourvu que leurs attentions soient positives et non destructives.