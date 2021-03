Des dizaines de milliers de repas ont été servis à des personnes démunies et isolées pendant le premier confinement. Maintenant, les bénévoles préparent l'ouverture d'un restaurant social.

Un an après, les bénévoles de la salle Barbara au Mans poursuivent leur élan de solidarité

C'est une initiative née du confinement. La salle Barbara, à deux pas de l'arrêt de tramway Saint-Martin, a servi pendant des mois de point de rencontre pour des centaines de personnes qui venaient y trouver un repas chaud et des contacts sociaux. Un service rendu possible par la mobilisation de dizaines de bénévoles, pendant des mois, à l'appel du centre communal d'action sociale du Mans et de l'élu à la solidarité Yves Calippe.

Il y a eu jusqu'à 200 repas servis à table chaque jour" se souvient Jean-Jacques Latour, bénévole devenu président de l'association "l'esprit de Barbara", créée début mars. Elle espère créer un "restaurant social".

Parler de ses problèmes ou juste briser l’isolement

L'enjeu dépasse en effet celui de la nourriture, souligne Samier Tine, bénévole embauché depuis par le CCAS : "On veut faire venir des travailleurs sociaux, des associatifs et permettre à tout le monde échange autour d'un repas. C'est ça qui avait fonctionné pendant le premier confinement. Ça permet de parler de ses problèmes ou juste de briser l'isolement".

Le projet, qui devrait se réaliser dans les quartiers Sud, est suspendu au sort des restaurants en général. Aujourd'hui la salle Barbara sert de cuisine-relais pour réchauffer les plats préparés à la cuisine centrale avant d'être servis dans différents foyers du Mans.