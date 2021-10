Un an après, Nice rend hommage aux victimes de la basilique Notre Dame

La journée d'hommage du 29 octobre 2021 a débuté par le son des cloches. Le glas a résonné dans la ville à 8h45, à l'heure supposée du 1er décès de ce jour tragique. Une longue après-midi de commémorations et de recueillement s'est tenue dans la basilique où Nadine Devillers, une Niçoise de 60 ans, Simone Barreto-Silva, une Franco-Brésilienne de 44 ans et mère de trois enfants, et le sacristain Vincent Loquès, 55 ans, père de deux filles, ont été tués il y a un an.

Un an plus tard les proches des victimes et de très nombreuses personnalités politiques locales accompagnées du Ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin mais aussi de fidèles, en tout 450 personnes, ont participé au dévoilement d'une plaque commémorative dans l'édifice religieux. A l'extérieur, une statue représentant une colombe de la paix, signée de l'artiste vençois Théo Tobiasse a été inaugurée quelques instants plus tôt. Son positionnement sur la parvis, côté rue d'Italie, est pensé comme une incitation pour les passants ou les voitures à souvenir des victimes.

La Colombe de la pais de l'artiste Théo Tobiasse © Radio France - Alexandre Mottot

Venus en nombre quelques centaines de Niçois ont fait le déplacement pour se masser autour de la basilique, et soutenir les familles de victimes. "Un geste naturel" que certains comptent répéter chaque année : "tant qu'ils le célébreront on sera là" assure Fiona. Il faut dire que le souvenir douloureux de la tuerie s'ajoute pour beaucoup au traumatisme de l'attentat de la promenade des anglais le 14 juillet 2016. Ce qui fait qu'un grand nombre de Niçois ne parviennent pas eux-aussi à tourner la page. A noter également qu'une soixantaine de jeunes identitaires niçois sont venus en fin de journée déposer un bouquet sur place, dans le calme.

Une messe a été célébrée par l'évêque de Nice, Msgr Marceau au cours de laquelle le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a pris la parole, insistant sur le fait que "s'attaquer à des croyants, comme s'attaquer à un prof : c'est s'attaquer à la France. La France n'est pas une terre où les religions s'opposent" a aussi ajouté le ministre. Lors de son discours il a également distillé des allusions plus politiques à l'heure où Eric Zemmour s'en prend ouvertement aux immigrés en citant deux grands hommes qui venaient se recueillir dans cette basilique de Nice, Romain Garry et Joseph Kessel, qui "n'ont pas de sang français mais chez qui la France coule dans les veines".

Les familles des victimes ont été au centre des célébrations. Frédérick Sanges, le vicaire de la Basilique Notre-Dame de l'Assomption explique que la paroisse soutient ces familles depuis un an et qu'elles sont particulièrement entourées par la communauté catholique.

L'auteur des coups de cette attaque terroriste au couteau, Brahim A. 22ans, est toujours incarcéré. Il a été mis en examen pour "assassinats et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste". Une enquête confiée au parquet national antiterroriste.