Gironde : un an après son agression, le maire de Saint-Philippe-d'Aiguille continue de s'engager

C'était il y a un an : l'agression violente du maire de Saint-Philippe-d'Aiguille, près de Saint-Emilion, par un homme de 26 ans. Philippe Becheau était roué de coups alors qu'il demandait à un groupe de jeunes en train de jouer à la pétanque de baisser le volume de la musique. L'affaire avait fait beaucoup de bruit et les messages de soutiens, nombreux, étaient venus du plus haut de l'Etat. Depuis, l'agresseur de Philippe Becheau a été condamné à 12 mois de prison dont six ferme, sans mandat de dépôt. Le maire n'a rien oublié de cette soirée du 4 août 2020.

J'ai fui le long de l'église, c'est là où je suis tombé et où ils m'ont rattrapé

"Ça s'est passé exactement là", montre-t-il sur la place de l'église. "J'ai fui le long de l'église, c'est là où je suis tombé et où ils m'ont rattrapé. Je m'en souviens très bien, c'est quelque chose qui ne s'oublie pas. On ne peut pas dire qu'on garde des séquelles mais il a fallu du temps pour se reconstruire". Il évoque, pendant plusieurs semaines voire des mois, le "manque de sommeil" et une "agressivité verbale" en lui, post-traumatiques. La colère le suit, "parce que je n'ai pas compris pourquoi ils avaient fait ça et je n'arrive toujours pas à comprendre d'ailleurs" ; surtout "quand vous travaillez depuis plusieurs années pour le vivre-ensemble, pour que les gens s'entendent, et que vous demandez juste de baisser le son et que vous prenez une raclée". La peur aussi : "Quand vous êtes au sol, vous ne savez pas si votre agresseur est armé ou pas d'un couteau, et vous avez un instant, assez long, où vous pensez que vous pouvez mourir".

J'ai encore plus envie d'aider

Suivi psychologiquement, Philippe Becheau a pensé un temps à démissionner de son poste de maire, mais paradoxalement, cette agression a renforcé sa volonté de s'engager. "J'ai encore plus envie d'aider", affirme-t-il. "Pas seulement au sein du village, mais à la communauté de communes ou ailleurs. Ça m'a fait passer un cap".

Malgré tout, le maire de ce village de 400 habitants a changé sa façon de procéder face aux problèmes de voisinage : "Maintenant je n'y vais plus seul, j'appelle directement la gendarmerie. On voit que les gens sont extrêmement agressifs. Les élus, la gendarmerie, la police, c'est très souvent qu'on y est confrontés." Philippe Becheau attend le prochain congrès des maires, annulé en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, pour évoquer le sujet avec ses confrères.

Je pense que l'armée a des moyens de formation pour ces jeunes

Une de ses pistes : il se souvient du service national qui selon lui, permettait de "connaître notre jeunesse". "On savait ceux qui ne savaient pas lire ou écrire, ceux qui étaient turbulents, qui ne respectaient pas l'autorité. Le temps du service national leur permettait d'apprendre à lire ou écrire, voire leur donner un métier. Aujourd'hui on n'a plus ça, on a une jeunesse qui n'a pas de travail, qui s'ennuie et qui fait des 'bêtises' pour ne pas dire autre chose. On le voit aussi bien en banlieue que dans notre ruralité. Je pense que l'armée à des moyens de formation pour ces jeunes."