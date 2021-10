Un an après son assassinat, la France se souvient de Samuel Paty

Un an après l'assassinat terroriste de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) de nombreux hommages sont prévus ces 15 et 16 octobre, dans les établissements scolaires notamment, pour honorer la mémoire du professeur d'histoire-géographie tué après un cours sur la laïcité.

Il "cherchait le moyen de faire réfléchir" selon l'une de ses sœurs, Gaëlle Paty. Libraire à Marciac (Gers), cette dernière s'est confiée, pour la première fois, dans un entretien au journal La Croix publié cette semaine. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, 47 ans, était décapité dans une rue voisine de son collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), par un jeune réfugié tchétchène qui lui reprochait d'avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Un an après son assassinat de nombreuses écoles, ses collègues enseignants et Emmanuel Macron lui rendront hommage ces 15 et 16 octobre.

Une minute de silence dans les écoles

Le ministère de l'Éducation nationale a invité écoles, collèges et lycées à respecter une minute de silence en mémoire de Samuel Paty ce vendredi, et à consacrer une heure à un temps d'hommage et d'échanges, qui pourront porter sur le métier de professeur, son rôle et sa légitimité ou encore la construction de l'esprit critique.

Pour accompagner les professeurs, des pistes et desdocuments sont mis à disposition sur la plateforme Eduscol. Pour "lancer la discussion", "des documents (poésies, discours, littérature, textes de réflexion et documents iconographiques) accompagnés de pistes d'analyse et de propositions d'activités en lien avec la liberté d'expression, les valeurs de la République et le rôle de l'École peuvent aussi servir de supports pour cette séance", peut-on lire sur le site Internet qui propose des contenus pédagogiques aux enseignants. "Une vidéo hommage de Robert Badinter sur la laïcité, la lettre de Jean-Jaurès aux professeurs, les vidéos présentant les valeurs de la République pourront constituer des supports pour entrer dans les échanges avec les élèves".

Interpellé à l'Assemblée nationale, mardi, par le député Olivier Falorni (Libertés et territoires) qui plaide pour qu'un établissement scolaire par département porte le nom de Samuel Paty, Jean-Michel Blanquer a approuvé la proposition tout en rappelant que la décision "relève des collectivités locales". "Le caractère systématique dans chaque département de France me parait en effet souhaitable et j'y contribuerai de toutes mes forces", a déclaré le ministre. "Je serai en soutien chaque fois qu'il y aura une proposition [de ce genre], je l'ai été d'ailleurs dans certains cas", a-t-il insisté.

Cérémonie en présence du ministre dans le collège de Samuel Paty

Dans le collège où enseignait la victime, des prises de parole de professeurs sont prévues en présence de délégués d'élèves et de représentants de parents, samedi. Des interventions artistiques, comme la lecture, par les élèves, du poème de Paul Éluard sur la liberté, sont aussi au programme a indiqué le rectorat de l'académie de Versailles à franceinfo. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et l'ancienne principale, dont le courage et l'implication ont été salués par les familles, assisteront à la cérémonie. Un monument en forme de livre doit en outre être dévoilé dans la commune.

Signe du traumatisme persistant qui a frappé la communauté éducative locale il y a un an, deux psychologues ont été mis à disposition des personnels du Bois d'Aulne qui le souhaitent. Une ligne d'écoute a également été activée pendant tout le mois d'octobre, a précisé le rectorat de Versailles à l'AFP. Et pour les aider à appréhender les questions de leurs élèves, les enseignants ont pu être assistés d'un pédopsychiatre.

La famille de l'enseignant reçue à l'Élysée

Samedi, la famille de Samuel Paty sera reçue par Emmanuel Macron à l'Élysée, puis le ministre de l'Éducation nationale dévoilera une plaque en hommage au professeur dans le hall d'honneur de son ministère, en présence de la famille du défunt, de différents représentants du ministère, de l'académie de Versailles, des organisations syndicales et des associations de parents d'élèves.

Gaëlle Paty invite également "l'ensemble des citoyens" à disposer des bougies allumées aux fenêtres, en mémoire de son frère.

Un square parisien rebaptisé

Enfin un square parisien doit être inauguré samedi face à la Sorbonne, lors d'une cérémonie que la mairie de Paris veut simple et recueillie. La décision de donner le nom du professeur à l'actuel square Paul-Painlevé, devant l'hôtel de Cluny et face à La Sorbonne, "au cœur de ce Paris universitaire", "nous la devions à tous ceux qui veulent rendre hommage à Samuel Paty et qui ne veulent pas que le temps vienne atténuer ce geste ignoble", a commenté la maire PS de la capitale et candidate à la présidentielle, Anne Hidalgo.

En banlieue parisienne, une cérémonie est également prévue samedi matin à Éragny-sur-Oise, commune de plus de 16.000 habitants où vivait le professeur, père d'un petit garçon.