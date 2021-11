L'eau de Dijon va couler au robinet des habitants du Val Suzon

Près de deux siècles après sa construction, un aqueduc vient d'être remis en service entre Messigny-et-Vantoux, et Dijon. Il va servir à envoyer de l'eau depuis la métropole jusqu'au village, situé à une vingtaine de minutes de Dijon, et qui ne fait pas partie du réseau de Dijon Métropole.

L'aqueduc servira en cas de problème

Il a fallu deux ans pour réparer cette conduite. Elle servira en cas de problèmes d'approvisionnement d'eau pour la communauté de commues Forêt-Seine-Suzon. "L'objectif, c'est de faire une alimentation en eau, de secours, explique Antoine Hoareau, président d'Odivea, la société qui gère l'eau de la métropole de Dijon. [...] À certaines périodes de l'année, on peut constater des pollutions au nitrate dans l'eau de la rivière Suzon. La métropole de Dijon peut donc alimenter la commune quand l'eau n'est pas propre à la consommation, pour garantir une certaine qualité d'eau, 365 jours par an." Elle va aussi servir quand le niveau du Suzon est trop bas, pour que tout le monde ait assez d'eau.

Cette canalisation ne servira pas tous les jours, mais seulement en cas de problèmes. Quand elle sera utilisée, les habitants de Messigny-et-Vantoux paieront l'eau au même prix qu'avant, assure Antoine Hoareau. "Il n'y a ni augmentation, ni diminution du prix", assure-t-il. L'eau qui proviendra de la métropole de Dijon sera vendue 56 centimes le mètre cube à la commune puisqu'elle ne fait pas partie de Dijon Métropole.

L'eau avait changé de goût" - Denis, un habitant

En cas de problèmes la collectivité peut prévenir ses habitants. "On nous avait signalé que l'eau avait changé de goût [...], mais on avait été prévenu par la mairie, et on avait aussi reçu un courrier dans la boîte aux lettres", raconte Denis pendant qu'il regarde ses enfants jouer au basket. "On a continué à consommer l'eau au robinet mais, par acquis de conscience, on avait acheté des bouteilles d'eau pour nos enfants."

Le raccordement entre la métropole de Dijon et Messigny-et-Vantoux est opérationnel. © Radio France - Cédric Hermel