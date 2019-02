Un arbitre de football agressé sur un terrain ce week-end dans le Morbihan

Le match amateur entre le FC Kerzec de Quéven et l'Essor de Port-Louis a dégénéré ce dimanche dans le Morbihan. Un joueur n'a pas supporté une décision de l'arbitre et lui a asséné un coup de poing. Les gendarmes sont intervenus.

Quéven, France

Tout est parti d'un banal coup franc sifflé par l'arbitre dans cette rencontre de 2ème division de district entre le FC Kerzec de Quéven et l'Essor de Port-Louis. A la 40ème minute, alors que le FC Kerzec est mené 2 buts à zéro, l'arbitre siffle donc ce coup franc en faveur de Port Louis. Coup de sang d'un joueur de Quéven qui lui assène un coup de poing.

Le match est immédiatement interrompu

Le match a tout de suite été interrompu et la gendarmerie de Pont Scorff est appelée sur place. L'auteur du coup s'est excusé et doit être entendu par les gendarmes. La gendarmerie conseille à l'arbitre de porter plainte. Depuis un peu plus de 10 ans, la fonction d'arbitre est considérée dans la loi comme une mission de service public, afin de mieux le protéger.