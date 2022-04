Un arbitre menacé en Dordogne lors d'un match de foot, les gendarmes interviennent

La rencontre s'est terminée avant la fin à Saint-Pardoux-la-Rivière en Dordogne, entre l'AS-Nontron-Saint-Pardoux et le Périgueux-Foot en deuxième division de district. A la 86e minute du match, trois joueurs du Périgueux Foot ont menacé et insulté l'arbitre qui venait de leur donner un nouveau carton rouge selon les gendarmes. Ils s'en sont également pris à lui physiquement mais aucun coup n'a été porté. L'arbitre a décidé de mettre fin à la rencontre. Il est rentré au vestiaire et a appelé les gendarmes. Les militaires de la COB de Nontron et de la gendarmerie de Thiviers sont intervenus sur place en grand nombre à cause de la manifestation.

Une enquête ouverte

La gendarmerie a ouvert une enquête pour menaces. Les auditions étaient en cours ce dimanche soir mais il n'y a pas de garde à vue. Le Périgueux Foot a déjà été impliqué dans des incidents lors des matchs, notamment en novembre dernier. Contacté par France Bleu Périgord, le Périgueux Foot n'a pas donné suite à nos sollicitations.