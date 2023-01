Un arbitre violemment agressé lors d'un match de Coupe du Loiret de football

Un arbitre a été violemment agressé dimanche dernier lors d'un match de football à Dordives. En 16e de finale de la Coupe du Loiret, l'Entente Gâtinaise (Ferrières), club de 1re division de district, recevait Olivet, équipe de Régionale 2. Alors qu'Olivet menait 2-0, un joueur de l'Entente Gâtinaise n'a pas supporté de prendre un carton rouge et a asséné à l'arbitre un coup de poing en plein visage, la rencontre a été définitivement arrêtée, on jouait la 25e minute.

ⓘ Publicité

"Psychologiquement, c'est très dur"

"Deux joueurs adverses se sont insultés, je les ai expulsés, raconte Burak Tuncer, l'arbitre en question. L'entraîneur de l'Entente Gâtinaise m'a demandé des explications, je me suis approché du banc de touche : c'est à ce moment-là que le joueur de Ferrières, qui regagnait les vestiaires, s'est retourné et m'a mis un coup de poing au niveau du visage, côté gauche. Je suis tombé par terre, j'avais la tête qui tournait, les autres joueurs et mes arbitres assistants m'ont aussitôt protégé, et on a arrêté la rencontre, il n'était pas question de poursuivre dans ces conditions." Il souffre d'une contusion au nez et de maux de tête, le médecin lui a prescrit deux jours d'arrêt-maladie.

Agé de 30 ans, officiant sur les terrains depuis 2009, c'est la première fois que cet arbitre subit une telle agression. "Je n'avais jamais eu de problème jusqu'ici, je ne m'attendais pas à ça, explique-t-il, encore très choqué. Le football, l'arbitrage, c'est vraiment ma passion, j'adore ça. Mais là, se faire agresser comme ça... Psychologiquement, c'est très dur. Surtout que ça touche toute ma famille : dire aux miens que je rentre de la gendarmerie, parce qu'un joueur m'a mis un coup de poing, c'est compliqué à vivre." Burak Tuncer a en effet porté plainte auprès de la gendarmerie de Ferrières-en-Gâtinais.

"Les joueurs pros ne montrent pas le bon exemple"

"Je ne peux que condamner une telle agression, réagit Benoit Lainé, le président du District du Loiret de football, la commission de discipline va évidemment convoquer les protagonistes et étudier le dossier dans les meilleurs délais, d'ici un mois." C'est la première agression envers un arbitre, cette saison, dans le Loiret. Mais un incident similaire avait eu lieu en octobre dernier dans le Cher en Régionale 2, un joueur de l'équipe C de Bourges avait mis un coup de tête à un arbitre, il a écopé de 16 ans de suspension de la part de la Ligue du Centre de football. Et en novembre, dans l'Indre , un arbitre avait reçu un coup de coude en pleine mâchoire.

"Trois agressions contre un arbitre dans la Région, ça commence à faire beaucoup", soupire Patrice Avezard, référent arbitre à l'US Châlette, club où est affilé Burak Tencer. A ses yeux, le milieu du foot a encore beaucoup à faire pour le respect des arbitres : "Il faut bien sûr éduquer le joueur dès le plus jeune âge, souligne-t-il, mais cela veut dire aussi les parents qui râlent bien souvent sur les bords du terrain. Et puis, l'exemple doit aussi venir d'en haut : quand on voit le comportement des joueurs professionnels, en France et ailleurs... Dimanche, j'ai regardé le match entre le Millan AC et l'AS Rome : à un moment, l'arbitre met un carton jaune, aussitôt six ou sept joueurs sont venus pour lui râler dessus. Certes, ça ne va pas jusqu'à l'agression physique, mais ce n'est pas normal. Les mauvais comportements dans les grands championnats, c'est un mauvais signal qu'on subit ensuite au niveau départemental ou régional."