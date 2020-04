Un "arbre à masques" en tissu en libre-service dans le Finistère

Le coronavirus permet aussi de mettre en lumière de belles initiatives. À Plomodiern, dans le Finistère, une jeune fille a décidé de mettre en place un arbre à masques.

Julie, 22 ans, coud depuis toute petite, et explique : "On a trouvé l'idée à Brest, avec une dame qui a fait un arbre plein de petites enveloppes, on a décidé de faire pareil, en proposant des masques. Mon grand-père a fait l'arbre, et on l'a installé à l'entrée de la ville pour qu'on le voit en passant".

Un masque par personne

Depuis le début du confinement, elle a cousu des masques avec une voisine et des collègues, et elle compte bien continuer. Elle propose aux passants de venir les récupérer à côté de la salle de sport de la commune. Seule restriction de la généreuse créatrice, elle limite le nombre de masques à un par personne "pour en laisser aux autres". Elle ajoute : "Je mettrai des nouveaux masques au fil de ma production."

Un chaîne rendue possible grâce aux dons de tissu

Au passage, Julie veut dire "un grand merci à toutes les personnes qui contribuent à cette chaîne solidaire avec vos généreux dons de tissu et matériel de couture".