Un arbre chute à proximité du centre aéré de Biarritz et blesse plusieurs enfants

Un chêne est tombé lundi matin sur un groupe d'enfants de l'accueil de loisir Mouriscot à Biarritz. Quatre enfants et un moniteur ont été légèrement blessés.

Grosse frayeur lundi 10 juillet à l'accueil de loisir Mouriscot à Biarritz : un chêne de 25 mètres de haut est tombé dans le parc du centre aéré, alors qu'un groupe de cinq enfants et de deux moniteurs se trouvaient dehors. Quatre enfants et un accompagnateur ont été légèrement blessés.

L'un des enfants, touché à la tête, a tout de même été transporté à l'hôpital afin de réaliser des contrôles, mais il est rentré chez lui et se porte bien. Les autres ont été examinés sur place par les pompiers. Trois d'entre eux sont d'ailleurs restés au centre aéré, qui reste ouvert. Le secteur où le chêne s'est effondré a été sécurisé.

Cet arbre se trouvait dans une propriété voisine. Les enfants et leurs moniteurs se rendaient au jardin potager pédagogique du centre aéré, afin de voir si les légumes qu'ils avaient planté étaient en train de pousser. Le chêne s'est alors effondré. Les moniteurs ont rapidement réagi, et ont poussé les enfants de côté. Plus de peur que de mal donc, mais cela aurait pu être beaucoup plus dramatique.

Des arbres récemment expertisés

Il se trouve que ce chêne avait été expertisé il y a deux mois à peine. En effet, l'accueil de loisir Mouriscot se trouve dans un espace boisé classé, et dans ce cas, les arbres doivent être régulièrement inspectés. La mairie de Biarritz a d'ailleurs fait abattre six arbres jugés dangereux dans ce secteur suite à cette expertise. Les propriétaires du chêne qui s'est effondré assurent avoir aussi fait appel à un spécialiste concernant les arbres dont ils sont propriétaires, mais aucun danger n'avait été signalé.

Une enquête est en cours afin de déterminer les raisons exactes de cet accident.