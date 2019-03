Un arbre, déraciné par la tempête, s'abat sur une voiture et tue une mère de famille et ses deux filles, à Chantesse

Chantesse, France

Le terrible bilan de la tempête qui a traversé l’Isère la nuit dernière, c'est d'abord une famille originaire de Têche, près de Vinay, qui a été décimée. La maman, Séverine, 41 ans et ses deux filles Clara et Coralie, âgées de 13 et 16 ans, sont mortes, écrasées dans leur voiture par la chute d'un arbre, juste au moment de leur passage. Le drame a eu lieu à Chantesse. Le père de famille Daniel, qui conduisait la voiture, est le seul survivant. Souffrant d'une fracture à la jambe mais surtout en état de choc, il a été hospitalisé à Grenoble.

Une famille qui aimait la vie

Martine, la proche voisine de la famille Barbiéri, est effondrée : "Je les connaissais bien. J'ai vu grandir les petites, car ils étaient là depuis une dizaine d'années. Ils étaient très dynamiques. Je les ai vus encore hier soir, ils m'ont saluée ! C'est terrible...Ils aimaient tellement la vie. C'est terrible pour Daniel, qui se retrouve seul... Je n'arrive pas à m'imaginer que je ne vais plus voir les petites et leur maman..."

Une route bordée d'arbres

La ligne droite de Chantesse où s'est produit l'accident mortel est bien connue du maire de Têche. Aujourd'hui retraité, il a été employé aux espaces verts de la Ville de Grenoble, et durant quarante ans, il a emprunté cette route pour aller au travail. Denis Falque se souvient : " Par grand vent ou les jours de neige, j'avais toujours la tronçonneuse dans le coffre. Il y a toujours eu des arbres qui tombaient à cet endroit, car le sol est rocheux et les racines tiennent mal." Et il ajoute : "Il y a dix ans, j'ai failli me prendre un peuplier. Je l'ai évité de justesse. A moi aussi, cela aurait pu m'arriver."

Une enquête judiciaire ouverte

Une enquête judiciaire a été ouverte et confiée à la gendarmerie de Saint-Marcellin. L'arbre qui est tombé, un frêne de 5 mètres de haut, d'un tronc de 40 centimètres de diamètre, était planté sur une propriété privée, à 4 mètres de la route départementale. Selon des témoins, il était abîmé et malade. Alors, y-a-t-il des responsabilités à rechercher ? Bernard Perazzio, vice-président du Conseil Départemental, chargé des routes, ne veut pas se prononcer : "Pour l'instant, on est dans le deuil et la compassion pour cette famille terriblement meurtrie. C'est un terrible concours de circonstances. Clara et Coralie étaient scolarisées au collège et au lycée la Saulaie à Saint-Marcellin. L'enquête, dans un second temps, devra déterminer s'il y a des responsabilités."

