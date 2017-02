Un arbre et des ballons à la mémoire des six jeunes tués dans l'accident d'autocar de Rochefort

C'était il y a tout juste un an: un autocar était tailladé par un camion benne dont la ridelle était ouverte. Le drame a coûté la vie à six jeunes de 15 à 18 ans, et bouleversé la vie de tous les survivants. Samedi matin, plus de 400 personnes se sont retrouvées pour honorer leur mémoire.

Le silence est impressionnant ce samedi matin dans le parc de l'avenue William-Ponty, au pied des remparts de Rochefort. Une foule compacte entoure le jeune chêne planté quelques jours plus tôt par les jardiniers de la ville de Rochefort, pour commémorer le terrible accident du 11 février 2016. Un drame qui s'est joué à quelques centaines de mètres de là, avenue Bachelar. C'était il y a un an jour pour jour. Et pour les proches des victimes, c'est comme si c'était hier. A voir les visages fermées, les larmes qui coulent ici ou là, la douleur reste intense, comme le souvenir de ces jeunes vies brisées dans des circonstances terribles.

Axel, Yoni, Florian, Kevin, Bastien, Tanguy. Ils avaient entre 15 et 18 ans. Leurs noms reviennent plusieurs fois dans les discours des élus, serrés sur la petite tribune montée tout près de l'arbre qui leur a été dédié, accompagné d'une stèle. C'est le choix de la municipalité de Rochefort, avec l'accord des familles. "Cet arbre, c’est désormais le vôtre, et celui de tous vos proches" explique le maire LR Hervé Blanché. "Cet arbre prend la suite des centaines de fleurs qui ont été posées l’année dernière pour vous dire adieu. Désormais il va grandir pour garder vive votre mémoire. Rien ne vous remplacera. Absolument rien."

Des fleurs déposées par les proches sur la stèle et au pied de l'arbre dédié aux victimes de l'accident d'autocar de Rochefort © Radio France - Julien Fleury

Dans son discours, le maire Hervé Blanché salue également les pompiers et l'équipe du Smur de Rochefort qui sont arrivés parmi les premiers sur la scène du drame. Hervé Blanché a aussi une pensée pour les survivants: "Les blessés ont réparé leurs chairs. Mais les blessures invisibles sont souvent les plus longues à cicatriser. Qu’ils sachent que nous pensons bien à eux".

Plusieurs survivants sont absents, ils n'ont pas eu la force de venir. C'est le cas du chauffeur du car, qui a décidé de changer de métier pour pouvoir se reconstruire. "Pour tous ceux qui restent, c’est forcément très difficile" confirme la maman d'une jeune fille qui connaissait certaines victimes. "On pense aux familles, aux camarades de classe. Je pense particulièrement à deux enfants qui étaient dedans et qui ont tout vu. Et quand on voit les gamins, ça perturbe."

Pour clore la cérémonie d'hommage aux victimes de l'accident de Rochefort, un moment de recueillement devant l'arbre et la stèle installées à leur mémoire © Radio France - Julien Fleury

Discours, poèmes... vers 11h20, sous les applaudissements, six gros ballons blancs s'envolent dans le ciel, un pour chacun des disparus. Chez les proches, difficile de retenir ses larmes. "On réalise pas qu’ils ne sont plus là, que ça fait déjà un an. Et quand on voit ces ballons partir, ça brise le cœur parce qu’on se rend compte." Les familles défilent ensuite devant la stèle, déposent une fleur. Moment très sobre de recueillement, qui vient clore la cérémonie.

Peu avant midi, un groupe de jeunes peine à quitter les lieux. "Ce qui fait notre force, c'est les amis" explique une jeune fille, des larmes dans la voix: "On se rend compte que la vie ne tient qu’à un fil, et il faut en profiter pour dire qu’on aime les personnes qui sont encore là, avant que ce soit trop tard."