Un arbre s'abat sur un enfant de deux ans au jardin des Prébendes

Vers 13 heures, un arbre s'est abattu sur un enfant de deux ans. Il était avec sa nounou dans le jardin des Prébendes à Tours.

Un enfant de deux ans et demi se trouvait au jardin des Prébendes avec sa nounou entre midi et deux, quand un arbre déraciné est tombé sur l'enfant. Le pin a été freiné par une rambarde destinée à protéger les pelouses. Il y avait donc un vide entre l'arbre et l'enfant. Il était cependant pris dans les branches. Les pompiers et la police municipale sont intervenus. L'enfant a été transporté vers l'hôpital Clocheville mais son pronostic vital n'est pas engagé.

Lever un doute

Les raisons du déracinement de ce pin sont encore inconnues. Par précaution, les pompiers ont envoyé une équipe cynophile pour "lever un doute et s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres personnes concernées". Mais après intervention du chien, l'enfant de deux ans est le seul concerné.

Le jardin des Prébendes est actuellement fermé et ce jusqu'à nouvel ordre. Un expert doit maintenant se rendre sur place pour déterminer si la chute de ce pin n'a pas fragilisé d'autres arbres.