Un arbre tombe dans une école en Dordogne, des enfants sont légèrement blessés

L'arbre est tombé sur le préau de l'école de Monbazillac ce lundi midi pendant la pause et des élèves ont été blessés mais les pronostic vitaux ne sont pas engagés. Huit enfants, âgés entre 3 et 4 ans, sont légèrement blessés "par des éclats sur le cuir chevelu et au visage" d'après le maire de Monbazillac, Pascal Prevot. Sept enfants ont été emmenés sur l'hôpital de Bergerac par les pompiers ou par leur famille.

ⓘ Publicité

8 enfants ont été légèrement blessés © Radio France - Jeanne de Butler

Une cellule psychologique mise en place

D'après le maire de Monbazillac, l'arbre est tombé au moment où les enfants de maternelles sortaient de la cantine, ils s'étaient regroupés sous le préau à cause de la pluie. L'arbre est situé dans un parc de la commune, il a été déraciné par les intempéries selon Pascal Prevot. L'arbre n'était pas malade d'après le maire mais le sol est meuble à cause de la pluie.

Les parents sont venus chercher les enfants de maternelle. Les enfants en primaire sont restés à l'école pour parler de ce qu'il s'est passé. Une cellule psychologique a été mise en place avec les deux psychologues scolaires pour tous les enfants de l'école élémentaire. Le maire de Monbazillac est présent avec trois de ses adjoints. L'éducation nationale va mettre en place un suivi psychologique à partir de ce mardi.

Le parquet de Bergerac ouvre une enquête

Les gendarmes de la compagnie de Bergerac sont chargés de l'enquête pour déterminer ce qu'il s'est passé. L'enquête est menée par le parquet de Bergerac.