Un arbre tombe sur l'A33 : la circulation coupée dans le sens Nancy-Lunéville au niveau de Neuves-Maisons

La météo est particulièrement capricieuse ce mercredi sur la Lorraine, avec de fortes précipitations et rafales de vent. En conséquence des ces intempéries, un arbre est tombé sur la chausse de l'autoroute A33 au cours de l'après-midi, à hauteur de la bretelle de sortie de Neuves-Maisons, dans le sens Nancy-Lunéville. Plus aucune voiture ne peut passer et la circulation est coupée.

Intervention en cours

Les sapeurs-pompiers sont actuellement sur place pour tenter de dégager le chemin, sans savoir encore exactement combien de temps ça va prendre. Ils conseillent aux automobilistes d'emprunter un autre itinéraire pour éviter de se retrouver bloqués dans le secteur.