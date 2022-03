Un arbre tombe sur une voiture en Dordogne, le conducteur est indemne

Il y avait du brouillard ce jeudi matin, à Payzac près de Thiviers sur la route départementale 4E. Un homme de 23 ans originaire de la Haute-Vienne est au volant, il arrive au lieu-dit l'étang des chèvres lorsqu'un arbre tombe sur sa voiture. Il est indemne. La scène est impressionnante et la conductrice, une Périgourdine de 29 ans, qui arrive en face regarde à l'accident et ne voit pas l'arbre qu'elle percute. Elle n'est pas non blessée selon les gendarmes.