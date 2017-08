Un Ardéchois contrôlé en grand excès de vitesse pour la deuxième fois en quatre mois sur la même route

Cette semaine un conducteur ardéchois a été contrôlé pour la deuxième fois en quatre mois en grand excès de vitesse, sur la même route. La nationale 102 prés d'Aubenas. Cette fois il était en récidive et surtout sans permis. Sa voiture a pu lui être confisquée.

Ce conducteur a visiblement du mal à comprendre ! L'ardéchois de 35 ans a été contrôlé en grand excès de vitesse pour la deuxième fois en quatre mois sur la Route Nationale 102 entre Aubenas et Lavilledieu. On ne l’apprend que ce vendredi, mais l’homme a été contrôlé à 134 au lieu de 90 Km/h mardi midi. Il a refusé de s'arrêter lorsque les gendarmes lui ont demandé de se garer. Il a préféré accélérer et se lancer dans une course folle sur plusieurs kilomètres, prenant tous les risques et doublant de manière dangereuse.

Récidiviste et sans permis

Mais il n’a pas réussi à semer les motards de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière. L’automobiliste a pu être rattrapé dans la traversée du petit village de Lavilledieu. C’est là que les militaires se sont aperçus qu’ils connaissaient déjà ce conducteur. L’homme est un récidiviste. Contrôlé il y a 4 mois (en avril) à 166 au lieu de 90 Km/h, déjà sur la nationale 102 près d’Aubenas. A l'époque son permis avait été retiré, pour six mois. Cette semaine c'est donc en excès de vitesse et sans permis qu'il roulait. Cette fois comme la loi le permet, lors d’une récidive, son véhicule a été confisqué. L’ardéchois est ressorti de sa garde-à-vue avec une convocation devant le tribunal correctionnel pour les semaines à venir.