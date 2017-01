Un Ardéchois poignardé après une course-poursuite à Viviers : sans doute un réglement de compte

Un Ardéchois gravement blessé à coups de couteau ce mardi midi à Viviers sur la RD 86, après une violente course-poursuite en voiture. Les deux auteurs présumés sont en garde à vue et la victime hors de danger à l’hôpital.

L'affaire ressemble beaucoup à un règlement de compte. Les trois protagonistes vivent au Teil et à Viviers et se connaissent bien. Ils sont également très connus des services de police et justice. Vers midi, les deux habitants de Viviers âgés de 21 et 22 ans engagent une poursuite avec le Teillois de 25 ans. Ce dernier essaye de les percuter avec sa voiture, mais les deux jeunes réussissent à le dépasser et stoppent leur voiture en travers de la départementale 86. Le Teillois veut forcer le passage et fonce dans leur voiture. Il termine sa course dans la barrière du passage à niveau à la sortie de la ville. Les deux jeunes de Viviers se précipitent et le blesse de trois coups de couteau dont un à la gorge.

Les agresseurs se rendent d'eux-mêmes

Ce sont des automobilistes témoins de l'accident qui alertent des motards de la gendarmerie présents sur un contrôle de vitesse quelques kilomètres plus loin. A leur arrivée, ils découvrent le blessé poignardé à la gorge, mais encore en capacité de parler. Il leur désigne ses deux agresseurs. Un gros dispositif de recherches est mis en place, mais dans l’après-midi ces deux jeunes se sont livrés d'eux-mêmes à la gendarmerie. Ils sont en garde à vue. Le blessé lui est hospitalisé mais hors de danger. Le parquet de Privas a confié l'enquête à la brigade de recherche du Teil.