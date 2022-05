Un arnaqueur en série arrêté à Perpignan, une victime témoigne

"Aujourd'hui, je suis une victime", confesse Rémi Nicolas, Perpignanais de 34 ans. Il dit avoir été victime de cet homme, François Bonnaventure, qui se présente comme M. Kléber. Âgé de 62 ans, il est bien connu de la justice, condamné en 2018 pour escroquerie en bande organisée, mis en examen à plusieurs reprises depuis 1982. Il a été arrêté le 9 mai dernier à Perpignan.

Son mode opératoire : monter des fausses agences d'intérim, proposer des contrats de courtes durées dans l'hôtellerie et la restauration, et faire miroiter des salaires entre 1 500 et 2 000 euros par mois. Sauf que les intérimaires reçoivent des contrats de travail erronés, ne sont pas payés correctement, voire pas payés du tout.

Une victime perpignanaise

François Bonnaventure a fait des victimes dans toute la France, et aurait sévi également ici, dans les Pyrénées-Orientales. Rémi Nicolas dit avoir été victime de cette arnaque. En avril dernier, une connaissance lui parle de cet homme, un certain Stéphane Kléber, qui a monté une agence d'intérim à Perpignan. Rémi Nicolas est en recherche d'emploi, il contacte l'homme et repart avec un contrat de six jours, dans deux restaurants à Canet-en-Roussillon.

Mais rapidement, le trentenaire comprend que quelque chose ne va pas, au moment où il demande des documents administratifs à transmettre à Pôle Emploi : "Je me suis aperçu que les dates n'étaient pas bonnes, je n'ai jamais été payé. J'ai juste reçu un acompte de 50 euros", témoigne Rémi Nicolas. Il comprend qu'il est victime d'une arnaque de grande ampleur quand, le 9 mai, il se rend dans les locaux de cette agence, et voit débarquer des gendarmes de la section de recherche de Toulouse, qui saisissent des documents et interpellent "M. Kléber".

Depuis, c'est l'incompréhension. "Je ne peux même pas mettre des mots dessus. Je veux seulement que la justice fasse son travail." Rémi Nicolas a du mal à payer ses factures : "Quand vous avez des choses à payer, vous ne mangez pas, vous serrez les dents". Il assure connaître d'autres potentielles victimes de cette arnaque, qui souhaitent rester anonymes.

Rémi Nicolas a porté plainte à la gendarmerie du Soler. François Bonnaventure, lui, a été déferré devant le parquet de Bordeaux, placé en détention provisoire et mis en examen pour escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, faux et usage de faux.