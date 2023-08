Un arrêté interdisant le spectacle de Dieudonné à Toulouse au nom de "l'inflexibilité du camp républicain"

Dieudonné devrait dans le cadre d'une tournée donner une représentation de son spectacle "Sous Bracelet" ce vendredi 18 août dans la région toulousaine. Jean-Luc Moudenc a décidé de signer un arrêté d'interdiction ce mercredi 16 aout.

Le maire de Toulouse décrit Dieudonné comme un chantre de l'antisémitisme. Il parle d'indignation et d'inquiétude à propos du spectacle. Pour lui, "l'objectif premier de Dieudonné est la division de la société, et non l'exercice de son ancien métier d'artiste."

ⓘ Publicité

Inflexibilité du camp républicain

Jean Luc Moudenc reconnait que "l'interdiction n'est pas un instrument idéal" notamment parce qu'on ne connait pas la date exacte ni le lieu exact où sera donné le spectacle. Mais l'édile poursuit : " Je décide cependant de l'employer, pour signifier l'unité et l'inflexibilité du camp républicain face à ces provocations et gesticulations. "