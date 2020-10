Un arrêté préfectoral contre les instruments de musique ? Le préfet du Morbihan précise

"Je vous invite à lire l'arrêté préfectoral !" D'emblée, le préfet du Morbihan veut mettre les choses au clair, alors que depuis 24 heures et un article de presse, les musiciens de son département s'interrogent. Peuvent-ils encore se produire, répéter ? Parce que pour ça, souvent, il faut transporter sa guitare ou sa bombarde en voiture... Et est-ce autorisé ?

Raves-parties et fêtes sur les places interdites

"Vous comprendrez qu'il n'y a pas de soucis à se faire". Alors lisons l'arrêté préfectoral du 29 septembre, qui a été complété quelques jours plus tard par un communiqué de presse. Sont interdits: "La tenue de rassemblement festifs à caractère musical et la circulation des véhicules transportant du matériel susceptible d'être utilisé pour une manifestation festive à caractère musical".

Le communiqué de presse du 5 octobre précise que l'article "vise à interdire les _rassemblements de personnes lors de manifestations organisées dans des lieux non prévus à cet effet_, tels que des plages, forêts, champs, carrières, espaces naturels, etc." Et il poursuit : "Les manifestations musicales organisées dans des lieux prévus à cet effet (salle de concert, de spectacle, théâtre, etc) ne sont pas concernées par cet arrêté préfectoral."

Cela ne concerne pas les instruments de musique

"Je pense que la population a besoin de clarté et je ne pensais pas que certains chercheraient à dénaturer mes propos", fustige le préfet, Patrice Faure. "Cela ne concerne pas les instruments de musique. Bien sûr les Morbihannais peuvent continuer à transporter leurs instruments et à jouer de la musique. Quand on étudie la diffusion du virus, on se rend compte que les fêtes sont un vecteur important. Cela concerne les fêtes sauvages (rave party ou fêtes au milieu d'une place)."

"Nous sommes en France, toute décision est contestée. Je prends des arrêtés en mon âme et consciente. Il n'y a pas de raison que je m'en émeuve."