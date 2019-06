Un arsenal de guerre découvert chez un vieil homme de 85 ans à Saint-Martin-le-Vinoux

Les douaniers de Lyon et Grenoble ont mis la main sur des armes et des explosifs de la dernière guerre mondiale, des munitions et de l'argent liquide, ainsi qu'une défense d'éléphant, en menant une perquisition chez un ancien armurier soupçonné de trafic d'armes à Saint-Martin-le-Vinoux en Isère.

Saint-Martin-le-Vinoux, France

C'est un véritable arsenal de guerre qu'ont trouvé les douaniers chez ce vieux monsieur de 85 ans à Saint-Martin-le-Vinoux dans la banlieue grenobloise en Isère. Des agents venus de Lyon et de Grenoble ont mené une perquisition à son domicile dans une enquête sur un trafic d'armes le mardi 24 mai dernier au matin.

Un arsenal de guerre découvert lors d'une perquisition menée dans le cadre d'une enquête sur un trafic d'armes

Et ils ont découvert des explosifs (des fusées d'artilleries et des obus allemands de la seconde guerre mondiale), mais aussi des cartouches (plus de 7500 pour des armes de différents calibres) ainsi qu'une vingtaine de fusils (de chasse ou de tir sportif), des armes de poings (des Colt et Manhurin).

Des armes, des explosifs, de l'argent liquide et une défense d'ivoire

L'ensemble a une valeur marchande estimé à 45 000 euros, sans parler des 48 000 euros en liquide découverts dans des enveloppes soigneusement cachées chez lui, dans des endroits plutôt insolites comme un réfrigérateur, par exemple.

Armurier à la retraite, l'homme se présente comme un "collectionneur"

Les douaniers, assistés de chiens spécialement dressés pour détecter la présence d'armes ou d'explosifs, ainsi que de démineurs, ont également mis la main sur une défense d'éléphant en ivoire (l'achat et la vente en sont interdits par la convention de Washington destinée à protéger les animaux et végétaux menacés de disparition).

Un homme déjà connu des services de douane et de police

L'homme, un armurier à la retraite, qui se présente comme un "collectionneur", était déjà connu des services de douane et de police. En 2000, les douaniers avaient saisi chez lui une soixantaine d'armes, anciennes ou plus actuelles qui ont pu être destinées à la délinquance organisée à Grenoble. C'est ce que devra établir l'enquête préliminaire ouverte par le Parquet de Grenoble et confiée au Service National de Douane Judiciaire.

Le suspect a été remis en liberté, comme tenu de son âge et de son état de santé

L'homme a été interrogés puis remis en liberté, compte tenu de son âge et de son état de santé. Mais il devra de nouveau répondre prochainement aux questions des douaniers dans le cadre d'une prochain garde à vue douanière dans les jours ou semaines à venir.