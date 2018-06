Des armes, de la drogue et l'argent liquide ont été découverts à Salon de Provence lundi après-midi dans un immeuble HLM du quartier des Carnougues. Les occupants de l'appartement ont été transférés dans les locaux de la police judiciaire à Marseille.

Salon-de-Provence, Salon-de-Provence, France

C'est lors d'une perquisition, lundi après-midi, que les policiers de Salon de Provence ont découvert dans un immeuble HLM du quartier des Canourgues, une kalachnikov, un fusil M 16, un pistolet mitrailleur et des munitions qui étaient cachés sous des matelas. Les policiers ont également trouvé du cannabis et de l'argent en liquide.

Cet appartement de la cité Saint Norbert était occupé par une famille

Les quatre occupants de l'appartement, une mère, ses deux fils et une fille ont été placés en garde à vue et transférés dans les locaux de la police judiciaire à Marseille.

"L’impunité n’est plus tolérable"

Le bailleur social Habitat 13 rappelle, comme il l'avait annoncé sur France Bleu Provence, qu'il a décidé de résilier les baux et d'expulser les locataires et leurs familles impliqués dans les trafics, une fois la condamnation prononcée. Selon le président d'Habitat 13, Lionel Royer-Perreaut, "l’impunité n’est plus tolérable."