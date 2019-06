Un arsenal découvert jeudi chez un habitant de Poitiers

Poitiers

Les policiers ont mis une heure à le retrouver grâce à une diffusion très large de son signalement. Vu le profil psychologique instable de cet individu et vu les armes découvertes, l'urgence était de le retrouver le plus rapidement possible.

Fusils à pompe et à lunette

Dans son appartement, les policiers ont trouvé pas moins de cinq fusils dont un à pompe et un autre équipé d'une lunette de visée, 3 pistolets et un revolver ainsi qu'une demi douzaine de couteaux de chasse et une machette sans oublier des munitions pour toutes les armes à feu. L'homme a été placé en garde à vue jeudi soir. Ses armes ont bien sur été confisquées et il devra expliquer leur présence prochainement devant le tribunal correctionnel de Poitiers.