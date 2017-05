Un assassinat sur fond de trafic de drogue devant les assises du Puy-de-Dôme

Un homme, âgé de 51 ans, comparait ce lundi et pendant trois jours à Riom pour le meurtre d'un rival en novembre 2014 dans l'agglomération clermontoise. Un règlement de comptes sur fond de trafic de drogue. Il encourt la perpétuité.

14 novembre 2014. Il est 20h30, lorsque trois détonations claquent dans le chemin des Montagnards, à l'intersection de Clermont-Ferrand, Chamalières et Ceyrat. Il tombe une pluie torrentielle. Touché au thorax et au cou par trois balles de 9 millimètres, Mokrane Allache, 34 ans, décède à proximité du pont SNCF. Alerté par les coups de feu, un riverain aperçoit quelques minutes plus tard un homme repartir rapidement à pied. La voiture de la victime, originaire d'Argenteuil, est retrouvée à proximité des lieux du crime. On apprendra plus tard que Mokrane Allache a été contraint de baisser son pantalon avant d'être abattu. Un geste d'humiliation en guise de punition, suite au viol présumé d'une amie du tueur.

Une dette mais pas de crime

Un mois plus tard, le 16 décembre, un homme est interpellé dans l'agglomération de Clermont-Ferrand. Le suspect est reconnu lors d'un tapissage. Son téléphone portable "parle" aussi en indiquant sa présence sur les lieux du crime. Connu de la justice, Alphonse D. avoue avoir été en contact avec la victime le soir du crime pour des histoires de drogue. Il reconnait aussi qu'il devait s'acquitter d'une dette de plus de 7 000 euros auprès de Mokrane Allache. En revanche, il a toujours nié être l'auteur de l'assassinat, sans pour autant être en mesure de fournir un autre scénario crédible.Y compris lors de la reconstitution des faits en juillet dernier.

Le procès s'ouvre ce lundi matin devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme à Riom. Le verdict est attendu mercredi. Le prévenu encourt la réclusion criminelle à perpétuité.